NAPLES Plus de peur que de mal pour Ghoulam

Par Mohamed BENHAMLA -

Après avoir suscité de grosses inquiétudes, le latéral gauche algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, a finalement rassuré. En effet, et alors que des sources médiatiques italiennes ont laissé entendre que le joueur risque gros en passant une nouvelle fois sur le billard, il s'est avéré en fin de compte qu'il ne souffre de rien de grave, et qu'il ne s'agit pas, comme cru, d'une nouvelle fracture de la rotule. En attendant de passer, aujourd'hui, chez le Professeur Mariani, qui l'avait déjà opéré, le genou de Ghoulam qui avait enflé après avoir entamé une préparation personnelle avec un préparateur physique de la NBA en Floride, commence à se dégonfler. Ainsi, la presse italienne parle d'«une simple inflammation» et que «sa rotule a tenu le choc». une information qui vient soulager tout le monde, surtout le concerné, qui espère reprendre au plus vite le chemin de la compétition, après de longs mois d'absence. Même son entraîneur, Carlo Ancelotti, espère le récupérer au plus vite, surtout qu'il s'agit d'un des éléments clés sur lesquels il compte en prévision de la saison prochaine.