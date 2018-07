TOURNOI INTERNATIONAL DE TOULOUSE DE RUGBY Les Verts veulent créer la surprise

Par Saïd MEKKI -

La sélection algérienne de rugby s'apprête à disputer le tournoi international de rugby à XV (zone Nord) à Toulouse du 8 au 14 juillet en cours avec trois matchs au programme.

L'Algérie se trouve dans la poule nord de la «Silver Cup» en compagnie du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Dans la l'autre poule on retrouve le Botswana, Madagascar et la Zambie.

Les leaders des deux poules s'affronteront le 25 août pour un ticket d'accession au palier de la «Gold». Mais d'aucuns se poseront certainement la question du pourquoi disputer un tournoi international qualificatif à la coupe d'Afrique, «la Gold» dans un pays européen et non sur le territoire africain? A cette question, le président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane-Abdelkader Benhassen, répond qu'en «réalité c'est le Sénégal qui devrait organiser cette compétition continentale, mais faute de logistique, il s'en est excusé. Et comme d'une part, la Fédération africaine ne voulait prendre aucun risque du côté aussi bien financier que logistique avec le Sénégal et d'autre part, la France s'est manifestée pour l'organiser dans ce stade Alain Coulon de Toulouse, bastion du rugby français et européen, c'était donc une très bonne opportunité à exploiter.» De plus, tient à faire remarquer le président de la fédération algérienne de la discipline, «la majorité des joueurs des sélections africaines présentes dans ce tournoi sont des binationaux et surtout, évoluent dans des clubs français». Et c'est donc une autre source de motivation pour l'organiser dans l'Hexagone surtout pour le bien de la communauté de ce fief du rugby en Europe et ses petits quartiers. Pour revenir à ce tournoi international de Toulouse, qualificatif à la Gold Africa Cup, il est important d'annoncer son programme complet. Ainsi, l'Algérie débutera donc la compétition en défiant le Sénégal le 8 juillet prochain à partir de 16h00. Les Verts sont avantagés par la programmation puisqu'ils seront grands «observateurs» du deuxième match prévu le 11 du même mois entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Avec cette journée où l'Algérie est exempte, le staff technique algérien devrait donc bien profiter pour connaitre les points forts et les points faibles des redoutables ivoiriens grandissimes favoris de ce tournoi.

Le 14 juillet prochain, l'Algérie sera donc opposée à cette grande sélection ivoirienne où le nom du leader de ce groupe devrait être connu. Ensuite, il faut attendre le nom du leader de l'autre groupe où figurent le Botswana, le Madagascar et la Zambie, pour connaitre le nom de la sélection qui remporterait la Rugby Africa Sillver Cup 2018 et accéderait ainsi au palier supérieur suite à un match décisif entre les deux premiers de ces deux poules justement prévu le 25 Août prochain.

Pour les chances de l'Algérie dans ce tournoi et en l'absence du staff technique, le président de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sofiane-Abdelkader Benhassen, a estimé dans un point de presse, dimanche dernier que «Nous sommes tombés dans un groupe où figurent de grandes nations africaines de la discipline, habituées à ce genres de compétitions. Et je pense que ce groupe est celui qu'on qualifierait, volontiers de groupe de la mort» dira Benhassine. Le président de la FAR reconnait, par ailleurs, que «Notre mission est difficile mais elle n'est pas impossible. Nous allons jouer à fond et essayer de gagner nos rencontres car le rugby est une discipline de combat aussi. Nous avons toutes les qualités pour créer la surprise à Toulouse surtout devant la Côte d'Ivoire qui est la favorite pour jouer les play-off». Il faut bien savoir qu'effectivement, la Côte d'Ivoire reste la nation favorite pour dominer le groupe nord même si le Sénégal a également son mot à dire compte tenu de la composante de son effectif et son expérience. Pour assurer un bon tournoi, la sélection algérienne est en regroupement quelques jours avant l'entame de la compétition. «Nous avons programmé un stage de préparation au mois de juin mais malheureusement les joueurs n'étaient pas disponibles après le championnat, alors nous avons préféré les rassembler juste avant la compétition. Ils seront en regroupement trois jours avant le début de la Coupe d'Afrique», a précisé le président de la fédération algérienne de la discipline. Et c'est justement ce qui explique l'absence du staff technique dans cette conférence de presse de dimanche dernier.



Classement mondial féminin

Inès Ibbou passe à la 620e place

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou a gagné quatre places dans le nouveau classement mondial féminin, se positionnant désormais au 620e rang, suivant la dernière publication de la World Tennis Association (WTA), dévoilée hier. Une troisième progression consécutive pour la championne d'Afrique de 2015, après celles des deux semaines écoulées, dans lesquelles elle avait gagné quatre places, puis une place, passant ainsi au 625e rang mondial, puis au 624e, pour atteindre enfin le 620e rang, qu'elle occupe actuellement. L'Algérienne de 19 ans aurait pu mieux faire cependant, n'étaient-ce les petits soucis physiques dont elle a été victime dernièrement et l'ayant obligée à se retirer de deux tournois à Hammamet (Tunisie). Le classement mondial féminin est toujours dominé par la Roumaine Simona Halep, devant la Danoise Caroline Wozniacki et l'Espagnole Garbiñe Muguruza.