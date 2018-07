UNE AFFICHE FACE À LA RUSSIE EN QUARTS DE FINALE La Croatie croit encore à un destin doré

Subasic sauve la Croatie

Les Croates peuvent remercier leur gardien, Danijel Subasic. Le portier de Monaco, spécialiste des tirs au but, est sorti vainqueur, dimanche, de son duel à distance avec Kasper Schmeichel lors d'une haletante séance de tirs au but.

La Croatie s'impose au bout de la nuit (1-1, 3-2) et poursuit sa route: les coéquipiers d'Ivan Rakitic, qui a inscrit le dernier tir au but, affronteront la Russie en quarts de finale. Mais que ce fut dur pour les Vatreni, qui, 120 minutes durant, n'ont guère mérité leur surnom de «flamboyants». Loin de l'équipe virevoltante sur les ailes de Modric, Mandzukic ou Rakitic, ayant survolé la phase de groupe, la Croatie s'est heurtée au mur érigé par le sélectionneur danois, Hage Areide. Et dès les premières minutes de la partie, à Nijni Novgorod, les Croates ont subi le plan de jeu danois. Menés après à peine une minute de jeu sur un but de Jörgensen, ils sont immédiatement revenus à la marque par Mandzukic, à la conclusion d'une partie de billard dans la défense danoise. Un partout au bout de 3 minutes et 37 secondes, le doublé le plus rapide de l'histoire de la Coupe du monde, la partie semblait partie d'un bon pied. Et puis plus rien, ou presque. Au bout de 90 minutes disputées, les deux équipes entamaient des prolongations, les deuxièmes du Mondial russe après la rencontre de l'après-midi ayant vu la victoire des Russes sur l'Espagne aux tirs au but. Si durant les prolongations, les hommes de Dalic tentaient de forcer leur destin, portés par Modric et les remplaçants Pivaric et Kovacic, ils ne parvenaient pas à tromper la vigilance de Kasper Schmeichel. Alors que la rencontre se dirigeait vers une alléchante séance de tirs au but - dans la mesure où les deux gardiens sont spécialistes du domaine -, Modric trouva la lumière. Dans l'axe, le meneur croate envoyait Rebic prendre à revers la défense danoise. Schmeichel éliminé, l'attaquant prenait le temps d'assurer avant de frapper, mais ne voyait pas revenir Jörgensen.

Le défenseur danois, buteur pour les siens en tout début de rencontre, fauchait le Croate et leur offrait un penalty à quatre minutes du terme de la rencontre. Le fils de Peter Schmeichel, impeccable depuis le début du Mondial, stoppait le tir de Modric et expédiait les siens vers les tirs au but. Si Schmeichel s'y est à nouveau illustré - mais pas face à Modric, solide -, il a trouvé son maître en la personne de Danijel Subasic. Auteur de trois arrêts, le portier croate a offert la qualification à son équipe. Et les coéquipiers du meneur du Real, qui a parlé du «match le plus important pour notre génération» ont «survécu» au scénario de la rencontre. Au bout du compte, même s'ils se sont faufilés par un trou de souris, les Croates ont enfin, 20 après l'équipe de Davor Suker en France, passé un tour à élimination directe dans une grande compétition internationale. Opposés à la Russie, samedi prochain, les coéquipiers de Luka Modric peuvent encore croire à un destin doré.