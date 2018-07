AFIN DE SIGNER SON CONTRAT AVEC LA JSK Franck Dumas arrive aujourd'hui

Par Kamel BOUDJADI -

Du pain sur la planche pour le nouveau driver des Canaris

Franck Dumas arrive aujourd'hui en Algérie pour signer son contrat avec la JSK. Les Canaris, eux, terminent leur premier regroupement effectué à Aïn Benian avant de s'envoler pour l'Allemagne, le 15 du mois de juillet.

Ainsi, après plusieurs jours de recherches et négociations marathoniennes, la JSK tient enfin son coach, en la personne du Français Franck Dumas. Même éloigné des terrains pour un moment, le désormais nouveau responsable de la barre technique kabyle est connu pour son flair des bons talents et sa capacité à imaginer des solutions sur place et sur mesure en plein match. Un fin tacticien, qui a fait ses preuves là où il est passé. Franck Dumas est attendu, donc, aujourd'hui à en croire Miloud Iboud. Il arrive pour signer un contrat de trois années avec le président Mellal. Une seule mission qui résume le reste: Dumas devra redorer le blason de la JSK.



La prise de risque dans le sang

Il y a quelques années, Dumas était entraîneur de l'équipe française de SM Caen. Avant de devenir coach, il est passé dans le même club comme joueur. Sur le continent africain, Dumas a eu à diriger le club marocain de Fès. C'est, donc, avec une expérience et une renommé incontestée de dénicheur de talents qu'il arrive à Tizi Ouzou pour driver un club prestigieux qui aspire à jouer les premiers rôles et reconquérir les podiums en Algérie et en Afrique. Dumas a dans son CV la découverte de talents qui ont et qui font encore le bonheur des amoureux du football dans le continent européen. Son passage au Maroc a eu comme résultats le découvert de l'actuel coqueluche du Hilal Khartoum, Achraf Bencharki, ainsi que M'Baye Niang et plein d'autres grands joueurs. Cette caractéristique fait de lui une source d'espoir pour les talents de la région qui aspirent à jouer à la JSK et ailleurs. Son flair promet que des talents immergeront durant son passage en Kabylie. Franck Dumas, affirment ceux qui suivent le football, représente par son caractère, le détail qui a manqué à la JSK depuis plusieurs années. Il apporte donc cette tendance à la prise du risque qui permet de voir grand et de viser plus haut. Réduite à végéter dans les bas du tableau, la JSK pourrait viser loin pour peu qu'on le laisse faire.



La fête pour oublier la tristesse

Par ailleurs, la direction de la JSK invite ses supporters de toutes les régions d'Algérie pour un grand gala artistique. L'annonce a été faite par Nassim Benabderrahmane, qui a précisé que la fête est prévue pour le 14 juillet à Tizi Ouzou. Aussi, après des années de tristesse et de disette, la JSK renouera avec la joie et la bonne humeur. Pour la fête, les organisateurs affirment que les plus grandes stars de la chanson kabyle seront présentes. Un grand gala à entrée gratuite destiné à faire régner la fête dans la maison de la JSK. L'occasion sera aussi mise à profit pour la présentation des joueurs qui ont été recrutés en prévision de la nouvelle saison.