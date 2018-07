DÉFAITE EN AMICAL FACE À L'ES SAHEL (1-0) L'USMA boucle la première étape préparatoire

Avant le départ pour la capitale kenyane, le staff technique devra arrêter l'effectif qui défendra les couleurs du club la saison prochaine, certains joueurs risquant d'être libérés pour insuffisance technique, selon la presse spécialisée.

L'USM Alger, représentant algérien en phase de poules de la Coupe de la CAF, a bouclé sa première étape préparatoire en vue de la reprise de la compétition, en disputant lundi son deuxième et dernier match amical en marge du stage effectué à Gammarth (Tunisie). Les Rouge et Noir se sont inclinés face à l'ES Sahel (1-0), cinq jours après leur première défaite concédée devant l'Espérance de Tunis (2-0) sur deux réalisations du milieu offensif algérien et ancien sociétaire de l'USMA, Youcef Belaïli. Le club de Soustara enchaînera avec un deuxième stage à Nairobi (Kenya), du 7 au 16 juillet, en vue du match en déplacement à Kigali, face aux Rwandais de Rayons Sport, prévu le 18 du même mois dans le cadre de la 3e journée (Gr. D) de la phase de poules de la Coupe de la CAF. Avant le départ pour la capitale kenyane, le staff technique devra arrêter l'effectif qui défendra les couleurs du club la saison prochaine, certains joueurs risquant d'être libérés pour insuffisance technique, selon la presse spécialisée. Au terme de la 2e journée de la phase de poules (Gr. D), l'USM Alger, dirigée désormais par le technicien français Thierry Froger en remplacement de Miloud Hamdi, occupe la tête du classement avec 4 points, devant les Kényans de Gor Mahia et les Rwandais de Rayons Sport avec 2 unités chacun, alors que les Tanzaniens des Young Africans ferment la marche avec 1 point.



18 évaluateurs pour chapeauter les journées de prospection

18 évaluateurs techniques ont été réquisitionnés par la direction de l'USM Alger pour chapeauter les opérations de prospection qui se déroulent actuellement au stade Omar Hamadi (Bologhine) avec l'objectif de dénicher de nouveaux talents, susceptibles d'intégrer les catégories U15, U17, U19 et 21 du club, a annoncé lundi le nouveau Directeur technique sportif des Rouge et Noir (DTS), Driss Ghimouz. «Plusieurs centaines de jeunes footballeurs, de différentes catégories d'âge, se sont présentés à cette opération avec l'espoir d'intégrer l'USMA. Nous avons donc réquisitionné 18 observateurs et évaluateurs pour réduire au maximum les risques de passer à côté d'un éventuel oiseau rare», a expliqué Ghimouz dans une interview, accordée lundi au site officiel du club. «La nouveauté cette année réside dans le fait que la direction du club a mis à notre disposition un centre, destiné à héberger d'éventuels candidats provenant d'autres Wilayas» a ajouté le nouveau DTS du club. Ainsi, le fait d'habiter hors d'Alger ne sera plus «un prétexte», pour recaler un talent susceptible de faire les beaux jours du club dans un futur proche. La prospection a débuté dimanche matin, avec la catégorie des moins de 21 ans. Selon la direction des Rouge et Noir, «plus de 200 joueurs» se sont présentés à ces tests, supervisés par des figures emblématiques du club, notamment Mustapha Aksouh, Mahieddine Meftah, Tarek Ghoul, Amirouche Lalili et Farid Bengana. Prochainement, ce sera au tour des autres catégories, notamment, les U15, U17 et U19 de subir des tests d'évaluation, en vue d'être retenus peut-être dans l'effectif algérois.