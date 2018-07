SUÈDE 1 - SUISSE 0 Les Suédois qualifiés au bout du suspense

La Suède s'est plutôt logiquement imposée contre la Suisse (1-0) hier en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Plus dangereux, les Suédois continuent leur bon parcours dans ce Mondial et sont en confiance avant les quarts de finale. La Suède a été la première à se mettre en évidence dans cette rencontre avec deux occasions gâchées par Berg. La première sur une frappe précipitée et envoyée dans les tribunes, la seconde sur un temps de réaction un peu trop long pour frapper dans la surface. Et lorsque l'attaquant suédois trouvait enfin le cadre, Sommer était là pour se détendre parfaitement à la demi-heure de jeu. La plus belle occasion de la première période. Plus patients dans la construction que leurs adversaires, les Suisses ont également eu des opportunités, mais ils ont globalement manqué de précision dans leurs centres ou leurs tentatives pour véritablement inquiéter Olsen. Dzemaili manquait notamment le cadre sur une reprise au point de penalty alors qu'il était seul suite à un service en or de Zuber. Si la Suède s'était montrée la plus dangereuse, le score ne bougeait pas jusqu'à la pause. Bousculée au retour des vestiaires, la Nati peinait toujours à accélérer son jeu et tremblait à plusieurs reprises sur des actions menées par un Forsberg métamorphosé depuis la pause. Et à force de concéder des occasions, les Helvètes craquaient face au milieu offensif du RB Leipzig. Sur une frappe détournée par Akanji, Forsberg donnait un avantage mérité à la Suède (1-0, 66e). Ce but avait le don de réveiller enfin la sélection suisse. Dans le dernier quart d'heure, la Suisse poussait pour égaliser face à de vaillants Suédois, qui jouaient les coups sur des contres. Héroïques, les défenseurs scandinaves se sacrifiaient pour repousser les frappes adverses et tenaient bon, avec notamment un bel arrêt d'Olsen sur une tête de Seferovic dans les arrêts de jeu. En toute fin de match, l'arbitre annulait un penalty accordé dans un premier temps grâce à la VAR, mais Lang était expulsé pour une faute en position de dernier défenseur. Une qualification méritée pour la Suède, alors que la Nati a déçu dans ce huitième de finale.