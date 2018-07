La sortie très classe des "Samouraïs bleus"

Par Mohamed BENHAMLA -

L'élimination des Japonais au stade des 8es de finale de la Coupe du monde n'est pas passée inaperçue ou sous silence. Les «Samouraïs bleus» ont tenu la dragée haute aux Diables rouges de la Belgique jusqu'aux ultimes minutes, avant de perdre (3-2), après une «remontada» de leurs adversaires, qui étaient, pourtant, menés par deux buts d'avance. Sans doute, les Japonais s'y sont vu trop vite, dans ce match aussi spectaculaire que disputé, en croyant tenir leur qualification pour les quarts de finale, la première de leur histoire après six participations au Mondial, de surcroît face à un des favoris en puissance du tournoi. Ceci dit, les Japonais ne doivent s'en prendre qu'à eux-mêmes en cédant dans des moments propices pour leurs adversaires.

Après avoir passé le premier tour, profitant de la règle du fair-play, au détriment du Sénégal - en comptabilisant le nombre de cartons jaunes et rouges -, les Japonais avaient suscité moult polémiques. L'on indiquait qu'«ils n'étaient pas vraiment fair-play» au vu de certains «dépassements» lors de leur dernier match face à la Pologne, perdu sur la plus petite des marges. Seulement, et après le match face à la Belgique, ils ont fini par démontrer toute leur classe... sur et en dehors du rectangle vert. A vrai dire, et au vu de tout ce qui a suivi cette élimination, le Japon serait sans doute le lauréat idéal du prix du fair-play pour cette Coupe du monde, si ce prix était attribué. Déjà par la réaction de leurs supporters, venus en nombre à Rostov-sur-le-Don. Ils ont apporté ce soutien indéfectible à leurs joueurs, avec ces chants, encouragements, pleurs... mais aussi d'autres gestes que tout le monde a fini par applaudir. Les Nippons se sont mobilisés, à la fin du match, pour nettoyer le stade russe de fond en comble, comme ils l'avaient fait lors des précédentes rencontres. Mais ce n'est pas tout, puisque même les joueurs se sont mis de la partie après avoir pris la traditionnelle douche. Les protégés d'Akira Nishino ont, en effet, laissé leur quartier flambant neuf à leurs hôtes, ajoutant sur la table centrale un «Merci» écrit en russe et quelques «orizuru», figurines de papier symbolisant la paix. Un geste qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux, où tout le monde s'est levé comme un seul homme pour tirer un chapeau bas à cette équipe qui a montré, encore une fois, toutes les valeurs de la pratique sportive. «Quel exemple pour toutes les équipes! C'est un privilège de travailler avec eux», s'enthousiasme Priscilla Janssens, coordinatrice générale de la Fifa, Priscilla Janssens. Car, le sport en général est avant-tout une éducation et des actes de civisme, avant qu'il ne soit un exercice de victoire ou défaite. Et les Nippons l'ont prouvé!



Programme daujourdhui :

15h Uruguay - Brésil

19h France - Belgique