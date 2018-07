SUCCESSION DE RABAH MADJER À LA TÊTE DES VERTS Le flou persiste

Par Saïd MEKKI -

Un dossier très chaud sur le bureau de Zetchi

Les fans de la sélection algérienne de football se doivent de patienter pour connaître la composante du nouveau staff technique des Verts, au moment où les spéculations vont bon train sur ce sujet.

Des trois noms les plus cités pour succéder à Rabah Madjer et ses deux adjoints, Ighil Meziane et Djamel Menad, à savoir le Français, Hervé Renard, le Bosnien Vahid Halilhodzic et le Portugais Carlos Queiroz, seul le premier s'est bel et bien manifesté. Alors que l'Algérie et l'Egypte ont exprimé leur désir d'engager «le sorcier blanc», le Qatar lui proposerait, aux dernières nouvelles, la somme de 2,5 millions d'euros. Selon les médis locaux, les Qataris lui auraient fait cette offre en vue de préparer leur l'équipe nationale pour la Coupe du monde qui a lieu sur son sol en 2022. Ce contrat serait d'une durée de 4 ans, rapportent plusieurs médias locaux et Hervé Renard. Seulement le technicien français vient de tout démentir. «Contrairement à ce qu'il peut se dire dans certains médias, je n'ai eu aucune réunion depuis la fin de notre parcours à la Coupe du monde. De ce fait, je n'ai pu exprimer aucune exigence particulière pour le futur.

Dont acte!», a lancé le double vainqueur de la CAN sur Twitter. Par contre, des médias spécialisés algériens indiquent que c'est plutôt, Vahid Halilhodzic qui est le plus proche des Verts. Le quotidien sportif Le Buteur a indiqué dans sa livraison d'hier que «...le président de la fédération algérienne de football, Kheiredine Zetchi, a rencontré l'ancien sélectionneur national, Vahid Halilhodzic en France». «La rencontre s'est tenue dans la discrétion la plus totale et le président de la fédération en a informé le MJS...», a précisé la même source.

De son côté, l'autre quotidien spécialisé, Compétition, indique que «tout en affirmant à ses proches avoir eu des contacts directs avec la FAF, Halilhodzic préfère une sélection déjà sur rail, mais...». Ce qui veut dire que le technicien bosnien n'a pas dit «non», non plus. Par ailleurs, la même publication a rapporté que «le journaliste Mauritanien, Lassana Camara, a annoncé sur twitter l'arrivée imminente du technicien franco-allemand, Gernot Rohr, à la tête des Verts pour remplacer Rabah Madjer, limogé par le bureau fédéral le 24 juin prochain. Contacté, un responsable de la FAF a démenti l'information en indiquant, entre autres qu' ''il n'y a rien d'officiel avec Gernot Rohr. Il y a une liste contenant beaucoup d'entraîneurs mais pour l'instant rien n'a été fait''...». Enfin à rappeler, dans le même sillage que le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, avait fait part de son intérêt pour les services du technicien portugais Carlos Queiroz pour succéder à Rabah Madjer, dont le départ avait été officialisé la semaine dernière. Ce technicien était alors en charge de la sélection iranienne. Aux dernières nouvelles, le sélectionneur Carlos Queiroz dont le contrat avec la Fédération iranienne de football expire en juillet n'a toujours pas donné son accord pour prolonger son bail, a indiqué lundi dernier une source proche du technicien portugais. La Fédération iranienne de football (FFIRI) avait exprimé son souhait de conserver Carlos Queiroz, en vue de la Coupe d'Asie des nations 2019, dont la phase finale aura lieu aux Emirats arabes unis (5 janvier - 1er février).

«Il y a eu une nouvelle proposition de la part de la fédération iranienne, mais l'accord est loin d'être conclu à cause de l'absence des conditions qui devraient lui permettre de préparer la Coupe d'Asie», a précisé la même source, citée par des médias locaux. «En plus de la sélection iranienne, Carlos Queiroz a d'autres propositions qui sont ouvertes», a-t-on révélé. Pour le moment, c'est le flou total concernant le successeur de Rabah Madjer à la tête des Verts.

Et il va donc falloir attendre cette date butoir de la fin du mois en cours, comme l'a si bien indiqué Zetchi lors de sa dernière intervention, pour se fixer.



Directoire- LFP

Passation de consignes samedi prochain

La cérémonie de passation de consignes, entre les membres du directoire de la Ligue et Abdelkrim Medouar, nouveau président de Ligue de Football professionnel (LFP) aura lieu le samedi 7 juillet au siège de la FAF. Selon la FAF, la cérémonie se déroulera en présence du président de cette dernière, Kheîredine Zetchi, des membres du directoire, et des représentants de la fédération. Abdelkrim Medouar a été élu à la présidence de la Ligue de football professionnel (LFP) en remplacement de Mahfoud Kerbadj, lors de l'assemblée générale élective qui s'est déroulée le 21 juin dernier au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger). Medouar (ASO Chlef) a récolté 19 voix contre 7 pour Azeddine Arab (ES Sétif), 6 pour Mohamed El-Morro (ASM Oran) et 4 pour Mourad Lahlou (NA Husseïn-Dey). Ont été élus en tant que membres du bureau exécutif de la LFP, Djamel Messaoudene (CA Bordj Bou Arréidj), Mourad Belakhdar (JS Saoura) et Akli Adrar (MO Béjaïa) de la Ligue 1 ainsi que Mohamed Boualem (MC Saïda), Farouk Belguidoum (RC Kouba) et Mabrouk Herrada (MC El-Eulma) de la Ligue 2.