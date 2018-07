«Maintenant, on va aller jusqu'au bout. On fait partie des huit dernières équipes. C'est tellement incroyable», résumait après la victoire soporifique contre la Suisse (1-0) un supporter suédois. Au pays du meuble en kit, c'est l'efficacité qui compte. «C'est ça la Suède! C'est exactement comme ça que la société doit fonctionner. On se soutient ensemble. Et comme ça on va loin», s'est ému le Premier ministre Stefan Löfven, en pleine campagne pour les législatives du 9 septembre, devant un écran dans un hôtel de province. Pour la presse, pas question non plus de bouder son plaisir. Les Suédois, qui n'avaient plus atteint ce stade de la compétition depuis 1994, ne gagnent peut-être pas avec la manière, mais ils gagnent. «Une équipe à adorer», titrait hier le quotidien de centre-droit Svenska Dagbladet. «Ils font le boulot jusqu'au bout». Solides mais pas glamours, les Bleus et Jaunes sont ceux «qui travaillent le plus le collectif de toutes les équipes du Mondial», une véritable vertu dans ce berceau de la social-démocratie, relève le journal. «Quand on joue au foot, il n'y a aucune règle qui affirme qu'on se doit de divertir et les joueurs n'ont aucune obligation de faire des feintes, des bicyclettes», renchérit le tabloïd Expressen.

«L'équipe nationale suédoise est allée jusqu'en quarts de finale d'un championnat du monde, qu'il était même improbable qu'elle joue, et elle l'a fait parce qu'elle suit son chemin», assure-t-il. Les «feintes» et les «bicyclettes», un tacle univoque à destination de Zlatan Ibrahimovic, retraité de la sélection depuis l'Euro-2016, et dont les propos d'avant-Mondial avaient créé comme un malaise. «Un Mondial sans Zlatan, c'est pas un Mondial», avait-il notamment lancé. Il fait plus sobre depuis, publiant avant chaque match de la Suède, entre deux pubs pour ses sponsors ou ses produits de beauté, des photos de drapeaux bleu et jaune. «Nous sommes prêts», suivi du hashtag îvmguld (Champion du monde), a-t-il posté avant la Suisse. Beaucoup de Suédois sont déjà en vacances, ça tombe bien. Pour les autres, qu'à cela ne tienne: les horaires d'été permettent à de nombreux employés de rentrer chez eux dès 16h (heure locale). Et le risque d'absentéisme est 65% plus élevé pendant le Mondial que pendant un mois de juillet normal, a calculé l'Office nationale des statistiques. Mardi, près d'un Suédois sur trois a regardé la rencontre contre la Suisse, du nourrisson au chef du gouvernement. Alors certaines entreprises organisent des roulements, adaptent les emplois du temps. C'est ainsi que la responsable du plus grand magasin Ikea de Suède, près de la capitale, s'est sacrifiée pour se retrouver à la caisse lors du premier match des Scandinaves. Pour permettre à chacun de suivre le quart face à l'Angleterre samedi, la Fédération suédoise de foot a chamboulé les horaires du championnat national, l'Allsvenskan, qui se dispute d'avril à novembre: aucun match ne se jouera à 16h.



Classement des buteurs

Harry Kane s'envole

Et un de plus! Harry Kane a encore frappé et pris deux longueurs d'avance au classement des buteurs en inscrivant son sixième but du Mondial-2018 mardi soir face à la Colombie. C'est encore une fois grâce à un penalty (le quatrième sur six réalisations) que l'attaquant de Tottenham a consolidé son statut de buteur le plus prolifique du Mondial 2018. Le défenseur colombien Yerry Mina, meilleur buteur de son pays loin devant la star Radamel Falcao lors de cette compétition, a lui porté son total à trois buts en égalisant dans les arrêts de jeu (1-1, 90+3) pour propulser les deux équipes en prolongations.