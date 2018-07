ARGENTINE L'avenir de Sampaoli enflamme les médias

Alors que tout le monde se demande si Sampaoli sera toujours le sélectionneur de l'Albiceleste, les informations publiées en Argentine à son sujet divergent.

Le Mondial de l'Argentine a été un fiasco complet. Compte tenu de sa phase de qualifications pour le moins chaotique, l'Albiceleste ne faisait pas partie des candidats au titre final, mais on attendait un bien meilleur visage des troupes de Jorge Sampaoli. Après une qualification pour les huitièmes quasiment miraculeuse, avec seulement 4 points obtenus, les Argentins se sont largement inclinés face à la France samedi après-midi (4-2). Une déroute dont Sampaoli est tenu pour principal responsable par la presse argentine. Et forcément, la question de son avenir se pose.

Les informations à ce sujet sont d'ailleurs plutôt contradictoires.

L'édition argentine d'Espn affirme ainsi que l'ancien coach de Séville va quitter son poste et qu'il va l'annoncer dans les toutes prochaines heures.

Le tacticien argentin et le président de l'AFA, Claudio Tapia, auraient ainsi trouvé un accord commun pour une rupture du contrat au cours d'une réunion entre les deux hommes.

L'édition argentine de AS confirme elle aussi un départ, et évoque les noms de Marcelo Gallardo et de Ricardo Gareca, le sélectionneur péruvien, comme potentiels remplaçants. Mais tous les médias argentins ne sont pas de cet avis, ou du moins n'ont pas reçu les mêmes informations quant à l'avenir du natif de Casilda. Selon le sérieux quotidien généraliste La Nacion, l'entraîneur serait touché par cet échec, mais son intention est de rester en poste, convaincu qu'il peut redresser la barre et permettre à l'Albiceleste de revenir au top pour la Copa America 2019 qui aura lieu au Brésil. Si l'AFA décide de le licencier, elle devra débourser 11 millions de dollars à l'entraîneur, soit environ 9,5 millions d'euros. Un montant bien trop important pour une fédération justement touchée par la crise, avec de nombreux impayés chez ses employés.

En revanche, une clause dans le contrat qui lie Sampaoli à l'Albiceleste stipule que ce contrat peut être rompu de façon unilatérale sans indemnités après la prochaine Copa América. Pour Tapia, il n'y a pas de doutes: Sampaoli doit quitter la sélection, et son but sera donc d'user peu à peu l'entraîneur afin qu'il rabaisse ses prétentions. Peut-être le début d'un long feuilleton, et derrière, ça ne semble pas se bousculer au portillon pour remplacer l'ancien sélectionneur du Chili.