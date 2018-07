JORDAN PICKFORD NOUVEAU HÉROS NATIONAL L'Angleterre exorcise le démon des tirs au but

Pickford a répondu sur le terrain

Il faut dire que le portier anglais, Jordan Pickford, avait de quoi être serein puisque cette saison il a détourné trois penaltys sur les neuf qu'il a eu à affronter.

Il y a des signes qui ne trompent pas. Alors que son capitaine, Harry Kane, filait jouer à pile ou face avec Radamel Falcao pour choisir laquelle des deux formations commencerait la séance des tirs au but, Jordan Pickford, lui, était tout sourire aux côtés de l'entraîneur des gardiens de l'Angleterre. Une manière de cacher son stress? Un excès de confiance? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est qu'en voyant Falcao se présenter face à lui, le portier d'Everton a perdu son sourire. Il sautille, fait bouger sa transversale et se couche du mauvais côté. Bis repetita devant Cuadrado et Muriel. Un manqué de Jordan Henderson et une mine sur la barre de Uribe plus tard, Jordan Pickford entre en scène.

Le portier anglais se détend parfaitement et détourne le tir au but de Carlos Bacca, avant de laisser Eric Dier offrir la victoire à l'Angleterre. Jordan Pickford peut à nouveau sourire, il est le premier gardien à avoir fait gagner une séance de tirs au but aux Three Lions en Coupe du monde. Tout sourire avant la séance, Jordan Pickford n'avait pourtant pas vraiment de quoi se réjouir. Son pays traîne une sale réputation dans l'exercice des tirs au but, et des voix se sont élevées dans les derniers jours pour critiquer les prestations du dernier rempart d'Everton. Notamment après le bijou de Januzaj lors du match face à la Belgique. À commencer par son homologue des Diables rouges, Thibaut Courtois, qui a fait usage de son fameux humour belge pour le site Voetbal24: «?

Le gardien anglais est plus petit que moi de 10 centimètres. Je l'aurais arrêté. Il était trop occupé à jeter ses jambes en l'air.?» Avant que Gary Neville n'emboîte le pas au gardien de la Belgique: «? Ses pieds ne sont pas totalement posés au sol quand il saute. Il va chercher le ballon avec la mauvaise main. C'est juste un peu bizarre.» Pis encore, le quotidien britannique The Sun a même déclaré quelques heures avant la rencontre que Gareth Southgate songerait à profiter du quatrième changement accordé durant la prolongation pour faire entrer Nick Pope juste avant la séance des tirs au but. Finalement, le sélectionneur des Three Lions n'a pas refait le coup de Louis van Gaal avec les Pays-Bas lors du quart de finale de Coupe du monde 2014 face au Costa Rica. Et Jordan Pickford lui a donné raison. Et si finalement ce sourire n'était pas pour montrer à ses quelques détracteurs qu'il avait confiance en ses capacités et qu'il savait qu'il allait leur faire changer de discours? Il faut dire que Jordan Pickford avait de quoi être serein puisque cette saison, il a détourné trois penaltys sur les neuf qu'il a eu à affronter... Peu sollicité face à la Colombie, Jordan Pickford s'est de nouveau montré serein dans ses interventions et dans ses relances. De quoi expliquer le choix très tardif de Gareth Southgate d'installer le gardien de 24 ans aux désormais sept sélections dans les bois de l'Angleterre. Un choix qu'il ne regrette absolument pas, même après la rencontre face à la Belgique: «? Il va rester numéro un, cela ne fait aucun doute. Je suis vraiment content de ses performances. Il sait que je crois en lui. Il est un élément important dans la manière avec laquelle nous voulons jouer.» Et pour les quelques supporters anglais qui critiquaient le choix de laisser Joe Hart en Angleterre, il est bon de rappeler que le gardien de West Ham s'était mangé une violente panenka par Andrea Pirlo, avant de s'incliner aux tirs au but contre l'Italie en quarts de finale de l'Euro 2012.