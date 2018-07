LA PRESSE ALGÉRIENNE EN DEUIL Le journaliste Abdou Seghouani n'est plus

Abdou Seghouani, journaliste sportif de la Chaîne 3 de la Radio nationale, est décédé hier matin à Alger à l'âge de 59 ans, en succombant à une crise cardiaque. Homme de terrain est attaché à toutes les activités sportives, notamment l'athlétisme et les sports mécaniques, le défunt avait intégré la radio très jeune, soit en 1982. Il a roulé sa bosse dans plusieurs médias et titres de presse, à l'image du Jeune indépendant, de L'Opinion et récemment de Planète sport. «Passionné, mais patient et compétent, il était un véritable journaliste de terrain, féru de sports comme l'athlétisme, le cyclisme où il était de toutes les caravanes, la boxe et même l'escalade, des sports qui n'étaient pas forcément en haut de l'affiche, mais auxquels il vouait sa littérature journalistique et son émotion au quotidien», a témoigné Djamel Kaouane, ministre de la Communication.Le défunt avait une préférence marquée et une passion évidente pour le cross-country, qu'il a toujours couvert et qu'il maîtrisait comme nul autre journaliste sportif algérien. En cette douloureuse circonstance, la rédaction de L'Expression se joint à la peine de la famille du défunt, et l'assure de sa profonde sympathie. Qu'Allah le Tout-Puissant l'accueille en son Vaste Paradis. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons.