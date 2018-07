LEEDS UNITED Bounedjah tout proche de conclure

L'attaquant algérien d'Al-Sadd (Qatar), Baghdad Bounedjah, devrait s'engager dans les heures à venir avec Leeds United, où le coach argentin, Bielsa, est très intéressé par son profil et le veut impérativement cet été. Ceci, afin datteindre l'objectif tracé, qui est de revenir en premier League anglaise. Et ce qui bloque, pour l'heure, le transfert, c'est le volet financier.

En effet, l'international algérien touche actuellement un salaire de 165 000 euros net, et ne veut pas être payé moins que cette somme. A signaler que les responsables du club qatari ne veulent laisser filer leur attaquant que pour une somme de 15 millions d'euros.