VIDÉO MONTRANT UN SUPPORTEUR DE L'ÉQUIPE DE FRANCE BRÛLER UN DRAPEAU ALGÉRIEN Amabassade de France en Algérie: "C'est un acte inadmissible"

Depuis quelques jours, une vidéo montrant un supporteur de l'équipe de France de football brûler un drapeau algérien circule sur les réseaux sociaux. L'ambassade de France en Algérie condamne cet acte inadmissible, portant atteinte aux symboles nationaux de l'Algérie et à la relation d'amitié forte qui lie nos deux pays.

L'ambassade de France en Algérie relève toutefois que cet évènement, qui a eu lieu à Bourges, date du 30 juin 2014 et qu'il n'a donc aucun lien avec la Coupe du monde se déroulant actuellement en Russie.Cet acte avait été condamné à l'époque par le préfet du Cher, le député du Cher et le maire de Bourges. Une enquête pour «dégradations de biens d'autrui et provocation publique à la haine raciale» avait été ouverte par le parquet de Bourges.