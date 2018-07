Dernière ligne droite

Par Mohamed BENHAMLA -

Il ne reste désormais que huit matchs et l'événement planétaire abrité par la Russie sera clos. Le 15 juillet l'on connaîtra le successeur de l'Allemagne - éliminée au premier tour -. Jusque-là, 56 matchs ont eu lieu sur 64 inscrits au programme.

A partir de demain, l'on entamera la dernière ligne droite avec les matchs des quarts de finale, proposant des affiches alléchantes. A commencer par cet alléchant France - Uruguay, suivi dans la soirée par ce Brésil - Belgique. Le lendemain, les surprenants russes défieront les Croates, alors que l'Angleterre - enfin qualifiée aux tirs au but - aura à en découdre avec la Suède. Au tableau des quarts, il y aura, donc, six équipes européennes et deux sud-américaines, comme en 2002, 2006 et 2010. L'Afrique, l'Asie et la Concacaf ont fait chou blanc. Il s'agira, surtout, de duels étoilés... des matchs dans les matchs, entre superstars de la balle mondiale... Mbappé - Suarez, Neymar - Hazard, Cheryshev - Modric et Kane - Forsberg. Des duels entre joueurs qui cherchent surtout à donner un autre élan à leur carrière et s'adjuger, outre la couronne planétaire, le Ballon d'or. La route est dégagée pour eux afin d'y parvenir, notamment après l'«éviction» de Messi et CR7. Deux joueurs qui ont dominé les débats se partageant, équitablement, 10 Ballons d'or. Désormais, ils laissent la voie ouverte aux autres.

Au fil des rencontres, ces duels deviennent alléchants, puisqu'au train où vont les choses, aucune «surprise» n'est désormais à écarter. Des équipes surgissent là où personne ne s'y attendait, comme cela est le cas, dans ce tableau des quarts de finale, où l'on trouve la Russie et la Suède, alors qu'avant le lever de rideau, personne ne donnait cher de leur peau. Au même moment, des équipes données favorites en puissance se voient contraintes de plier bagage pour rentrer chez elles. D'où la difficulté de se livrer au jeu des pronostics tant le facteur surprise a marqué de sa présence ce Mondial depuis son début. Des favoris y sont, certes, sur papier, mais une fois sur le terrain, tout le monde part sur un pied d'égalité. Il n'y a que le rectangle vert qui finira par trancher. Tout le monde croise les doigts et espère assister à des rencontres palpitantes, à la hauteur des acteurs qui vont les animer.



Programme de demain:

15h Uruguay - France

19h Brésil - Belgique