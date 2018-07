BOXE - SUPERS-MOYENS Abbadi remporte son deuxième combat professionnel

Le pugiliste algérien Ilyas Abbadi a battu, dans la soirée de jeudi à vendredi au complexe omnisports de Noumérate (sud de Ghardaïa), le malien Teme Cesar, lors d'un combat professionnel dans la catégorie des supers-moyens. Cette deuxième consécration dans le monde de la boxe professionnelle d'Ilyas Abbadi (26 ans) a été réalisée en battant son rival le malien Teme Cesar sur arrêt d'arbitre.



L'algérien Abbadi (1,85 m) a scellé le sort de la partie composée de quatre rounds en s'imposant au premier round devant un public acquis par arrêt de l'arbitre en plaçant plusieurs enchaînements qui semblaient ébranler le jeune malien dès le début du combat. «Ce combat place notre jeune boxeur Abbadi sur la bonne voie, il est très doué et peut redonner un nouveau souffle à la boxe algérienne», a indiqué à l'APS Mohamed Benguesmia ancien champion de boxe et manager général du jeune boxeur Abbadi à l'issu de ce gala de boxe. De son côté le malien a reconnu la supériorité de Abbadi auquel il souhaite une bonne continuation dans son aventure professionnelle. Abbadi, qui débute sa carrière chez les professionnels, affirme qu'il veut «devenir un champion dans sa catégorie super-moyens pour rehausser la boxe algérienne». Dans un autre combat en catégorie léger, l'Algérien Abdelkader Chadi qui participe pour la première fois dans un combat international professionnel UBO, s'est montré expéditif face au Sénégalais Aziz M'Bao Abdoul en remportant la partie au milieu du premier round par abondant avant de recevoir la ceinture de champion. Suivie par un large public, cette soirée Gala de boxe, intitulée «Soirée de l'indépendance», organisée sous l'égide du MJS et de la DJSL de Ghardaïa, à l'occasion de la célébration du 56e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, a été également marquée par des combats amateurs destinés, essentiellement, à permettre aux jeunes pugilistes de Boufarik (Blida), d'Alger, Tipaza, de Tizi Ouzou, de Bejaia et de France de s'adapter aux conditions dans lesquelles se déroulent les combats de la boxe professionnelle. Cet évènement marqué par la présence des icônes de la boxe Algérienne, comme Abdelkader Ouled Makhloufi et Mohamed Bengasmia, est organisé à Ghardaïa dans le but de contribuer au développement de cette discipline sportive dans la région du sud Algérien, ont souligné les organisateurs.