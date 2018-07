RUSSIE - CROATIE, CE SOIR À 19H Entre rêve et réalité

Les Russes continueront d'être portés par une ferveur populaire exponentielle dont ils auront bien besoin face au talent individuel et collectif des Croates.

Ce sera la dernière affiche jouée à Sotchi pour cette Coupe du Monde. Le Stade Ficht, qui a accueilli quelques-uns des matches les plus intenses et spectaculaires de Russie 2018, clôturera en beauté avec le pays hôte qui passera de nouveau ses ambitions au révélateur, contre la Croatie, en quart de finale.

Les deux équipes ont connu des huitièmes éprouvants, à quelques heures d'intervalle. Dominés outrageusement à la possession par l'Espagne, les Russes ont poussé les champions du monde 2010 à bout en défendant leurs «bois» becs et ongles jusqu'aux tirs au but, où ils ont été les plus adroits. Même dénouement heureux pour les Croates, qui ont connu un début de match fou contre le Danemark avec un but de part et d'autre dans les cinq première minutes puis une longue guerre des nerfs, qui a contraint les hommes de Zlatko Daliæ à jouer les prolongations et à arracher leur sésame pour les quarts depuis le point de penalty. Reste à savoir quelle équipe se sera le mieux remise de ses émotions.

Au cours de cette période, il a procédé à de nombreuses expérimentations, au point de faire naître des interrogations dans les médias sur la composition de son équipe-type. Malgré tout, un sentiment de solidarité a fini par s'installer entre les joueurs. Sur le terrain, les Russes sont prêt à se battre les uns pour les autres. «Si la Coupe du Monde avait eu lieu ailleurs et que nos supporters n'avaient pas été là, les résultats auraient peut-être été différents», reconnaît le milieu de terrain Roman Zobnin. «95% du mérite leur revient. Ils nous poussent et ils nous encouragent depuis le premier match. Ils nous ont tant donné que nous ne voulons pas les décevoir», dit-il encore. Par le passé, les internationaux russes ont souvent été critiqués pour leur manque d'ardeur à la tâche. Désormais, une telle attitude appartient au passé. Depuis le début de la Coupe du Monde, la Sbornaya se livre sans retenue sur le terrain, à chacune de ses sorties. Ce soir, ils n'auront pas la tâche facile. Elle sera encore plus difficile que les rencontres précédentes, puisqu'en face, il y aura une équipe de Croatie qui cherche un nouvel élan après son succès aux tirs aux buts contre le Danemark. Le capitaine Luka Modric, qui a fini par conjurer le mauvais sort de l'Euro 2008, devrait jouer un rôle crucial dans la réalisation des ambitions croates.

Impressionnant par sa technique, le milieu de terrain de 32 ans est considéré un magicien du ballon rond. Toutefois, son toucher de balle a été quelque peu malmené lors des huitièmes de finale. Sans doute l'énorme pression qui pesait sur cette génération dorée et, sur Modric en particulier, a joué un rôle dans cette contre-performance. «Depuis 2008, nous n'avons jamais passé le premier match à élimination directe et il était important de nous libérer de ce poids», explique à FIFA.com un Modric qui avait lui-même manqué le premier essai de son équipe lors de la séance de tirs au but contre la Turquie, il y a dix ans. Il faut, désormais, se tourner vers le prochain adversaire, le pays hôte, en cette Coupe du monde.

L'organisation et l'attitude des Russes leur ont permis de museler les Espagnols et de s'imposer aux tirs aux buts. Un scénario semblable contre la Croatie est-il envisageable? «Oui, je m'attends à une stratégie similaire. Cette équipe est très compliquée à jouer. Les Russes courent beaucoup et sont très bien organisés. Ils méritent leur place en quarts de finale et feront tout pour aller encore plus loin. Ce match contre la Russie, devant son public, sera incroyable», annonce le meneur merengue.