LIAMINE BOUGHERARA JETTE L'ÉPONGE Le CRB fait du surplace

Par Mohamed BENHAMLA -

Aussi étrange que cela puisse paraître, le Chabab de Belouizdad a consommé deux entraîneurs avant même de débuter les entraînements en prévision de la préparation de la saison prochaine.

«Qui sème la pagaille récolte le désordre». C'est le moins que l'on puisse dire de la situation que vit actuellement le CR Belouizdad. Un été des plus chauds est annoncé dans la maison du club phare de Laâkiba, avec cette succession d'évènements qui fait craindre le pire à l'avenir. Après le départ de l'entraîneur Azzedine Aït Djoudi, après un conflit avec le Directeur général, Ahmed Djaâfer, le tour est venu à son successeur, Liamine Bougherara, de lui emboîter le pas en décidant, jeudi, de jeter l'éponge sous prétexte que «le travail dans des conditions pareilles est impossible». Et l'ancien portier international fait allusion à cette histoire de salaires non-encaissés par les joueurs. Ces derniers, dont la quasi-majorité a été recrutée lors de ce mercato estival, ont reçu des chèques représentant des avances de deux à quatre mensualités, mais n'ont pu les encaisser puisque le compte est, jusqu'à l'heure, vide. Chose qui les a poussés à prendre la décision, pour certains, de ne pas reprendre les entraînements, alors que d'autres ont demandé à ce que leurs contrats soient résiliés, à l'image de Chaouchi et Sahbi. Pour remplacer Bougherara, les dernières nouvelles parlent d'un contact renoué avec Chérif El Ouezzani, sans club depuis son départ de l'USM Bel-Abbès, et qui était attendu hier soir à Alger pour s'asseoir autour de la table de négociation. Jeudi soir, Ahmed Djaâfer, a organisé une réception pour une première prise de contact entre les joueurs, et les a rassurés que le compte sera alimenté dimanche et qu'ils pourront, dès le lendemain, aller récupérer leur argent. Et ce n'est qu'après une longue discussion que les joueurs ont accepté de prendre part, hier en fin de journée, à la séance de reprise, dirigée par le revenant entraîneur adjoint, Didine Maroc, à la forêt de Bouchaoui. Et ce ne sont pas tous les joueurs qui ont repris, puisque certains parmi eux ont préféré attendre de voir si la promesse du DG sera tenue pour prévoir ce qu'ils vont faire par la suite.

Ahmed Djaâfer, qui a annoncé, il y a quelques jours, que le président Bouhafs l'a démis de ses fonctions, a repris le plus normalement. Selon certaines sources proches du club, ce second «va-et-vient» du dirigeant en question est juste un «leurre» afin de détourner les regards des supporters face à cette succession de dévènements qui annoncent des jours des plus difficiles.