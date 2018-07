PASSATION DE CONSIGNES DIRECTOIRE - LFP Ce qui attend Medouar et son équipe

Par Saïd MEKKI -

C'est aujourd'hui que la cérémonie de passation des consignes, entre les membres du directoire de la LFP et le nouveau président, Abdelkrim Medouar, aura lieu au siège de la FAF.

C'est le président de la FAF, Kheïreddine Zetchi, qui présidera cette cérémonie en présence des membres du directoire et d'autres représentants de la fédération, et Medouar, qui a atteint son objectif, le 21 juin dernier, en se faisant élire président de la LFP. Juste après son élection, le Chélifien a annoncé que «la priorité, c'est de préparer la nouvelle saison, répartir les tâches, créer des commissions». «Les clubs vont entamer les entraînements, la LFP doit être au rendez-vous. Notre mission, c'est de gérer la compétition. Pour l'organisation, je dirai qu'on est nouveau et il y a de nouveaux statuts, il nous faut du temps pour nous habituer; on ne peut pas s'aventurer, on ne peut pas aller au-delà de ça», avait-il dit. il n'a pas omis de faire remarquer, au passage qu' «on va se réunir et on va collaborer. On n'est pas une instance indépendante, on n'a pas de programme, on se servira des grandes lignes de ce que la FAF a prévu. Ceci dit, j'ai toujours réclamé plus de prérogatives. La FAF ne doit pas se soucier des problèmes au quotidien des joueurs, elle a d'autres missions». Ce à quoi, le président Zetchi répond: «La LFP va retrouver sa liberté et son indépendance dans la gestion; on va se réunir et arrêter une feuille de route, donner des instructions pour éviter les problèmes du passé». Et justement, Zetchi, accompagné de quelques membres du Bureau fédéral et du SG, Mohamed Saâd, s'est réuni, jeudi 21 juin dans l'après-midi, avec la nouvelle équipe dirigeante de la LFP, pour mettre les points sur les «i». L'objet de la réunion était de préparer, avec les membres du désormais ex-directoire de la LFP, représentée par Oumamer et Bahloul, la passation des consignes de cette équipe avec la nouvelle direction de la Ligue qui doit se tenir justement aujourd'hui. Medouar s'est réuni, par la suite, avec les membres du BE pour tracer la feuille de route et fixer les priorités, dont l'élaboration des calendriers des

championnats des Ligues 1 et 2, que tout le monde attend avec impatience. Lors de la réunion du Bureau fédéral le 24 juin dernier et dans la perspective d'assurer la transition avant que la LFP ne prenne officiellement ses fonctions, le directoire, présidé par Amar Bahloul, a élaboré des projets dans le cadre de la préparation de la nouvelle saison sportive, à savoir, deux moutures de calendriers des championnats des Ligues 1 et 2, les dispositions réglementaires 2018-2019, les règlements généraux, les modalités d'accession et de rétrogradation 2018-2019, ainsi que l'installation de la commission d'audit des stades. Medouar a pris acte de ces propositions qui feront l'objet d'examen de la part des nouveaux membres de la LFP. Et c'est donc la première tâche qui attend le nouveau bureau exécutif de la LFP. Il y a ensuite comme priorité le règlement définitif du problème de la domiciliation des clubs. La Ligue avait déjà annoncé le programme des visites de la Commission d'homologation pour ce faire. Ensuite, il y a cette histoire d'interdiction de recrutement aux clubs endettés qu'il faut appliquer à la lettre. Sur ce, il ne faut donc pas oublier les droits TV et les sponsors et là, le président Medouar a déjà donné une idée de ce qu'il compte faire: «Les clubs sans l'argent du sponsor Mobilis ni les droits TV, ou encore les autres sponsors, ne valent rien. La répartition n'est pas claire, on va essayer d'éclaircir tout cela». L'arbitrage, qui est, selon les règlements de la FIFA, dirigé par la FAF, n'a pas empêché Medouar de demander à l'instance fédérale un «droit de regard». Concernant le dopage, Medouar est clair: «On ne va ni former ni se soucier du dopage, il y a une commission pour ça». Quant à la programmation, il faut dire qu'avec la Coupe arabe, la Ligue des champions, la coupe de la CAF, la coupe d'Algérie et les championnats d'Algérie (Ligues 1 et 2), nul doute que le nouveau bureau exécutif va enfin «goûter» aux problèmes et aux pressions qui vont avec...