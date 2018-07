SUÈDE - ANGLETERRE, AUJOURD'HUI À 15H Un match plein de suspense

Kane, l'homme providentiel des Anglais

L'Angleterre et la Suède ont rendez-vous aujourd'hui à Samara en quarts de finale. Les deux équipes attendent depuis bien longtemps de retrouver le dernier carré de la Coupe du monde.

La dernière apparition des Suédois en demi-finale remonte à États-Unis 1994. À l'époque, ils avaient fini sur la troisième marche du podium. Pour l'Angleterre, une qualification marquerait une grande première depuis Italie 1990, un tournoi que les Three Lions avaient bouclé en quatrième position. Au tour précédent, les Blagult ont arraché une courte victoire (1-0) à la Suisse, l'unique but de la partie étant à mettre au crédit d'Emil Forsberg. De leur côté, les coéquipiers d'Harry Kane ont surmonté bien des difficultés face à la Colombie, en huitième de finale. Après avoir concédé l'égalisation (1-1) dans le temps additionnel, ils se sont imposés 4-3 aux tirs au but, enregistrant leur premier succès dans cet exercice en Coupe du monde, en quatre tentatives.

Outre-Manche, les supporters commencent à croire possible une victoire de l'Angleterre en Coupe du Monde car tous les signaux semblent au vert. La partie de tableau des Anglais semble plus abordable que celle de la France, Kane remplit à merveille son rôle de serial buteur et de capitaine exemplaire, et une qualification historique aux tirs aux buts contre la Colombie a levé la malédiction (les Three Lions n'avaient jamais remporté une séance de tirs au but en Coupe du monde jusqu'à présent).

Aujourd'hui, les Three Lions affrontent une équipe suédoise sans réelle star mais qui a su se montrer solide et réaliste jusqu'à présent. Contre la Suisse, les Suédois ont eu beaucoup de réussite offensivement, marquant leur but sur une frappe de Forsberg déviée par un défenseur suisse qui a trompé le gardien Sommer. Problème pour la Suède, les Anglais se découvrent beaucoup moins derrière que leurs précédents adversaires (Allemagne, Mexique, Corée du Sud et même la Suisse qui a fait le jeu pendant tout le 1/4 de finale).

Muet lors de l'Euro 2016, Harry Kane a déjà inscrit 6 buts dans la compétition, et il provoque de nombreuses fautes de la part des défenseurs adverses.

Face à une équipe suédoise regroupée, les phases arrêtées pourraient être une nouvelle fois la clé du succès côté anglais.

Les deux formations apportent énormément de densité physique dans la surface lors de ces situations, et un but de la tête est tout à fait probable au regard des gabarits des joueurs des deux équipes. Sur le papier, l'Angleterre possède une meilleure équipe et semble avoir les moyens de s'imposer dans ce quart de finale, face à des Suédois qui vont jouer pour la première fois une équipe défendant bien.

Chanson la plus populaire d'Angleterre actuellement, «It's coming home» pourrait bien résonner de nouveau dans les pubs anglais ce samedi soir.



Jamie Vardy vers un forfait

Suite à la qualification de son équipe face à la Colombie (1-1, 4-3 aux TAB), mardi, Gareth Southgate avait comparé le vestiaire anglais à une scène de M.A.S.H., un film de guerre satirique, pour illustrer l'épuisement et les blessures dont souffraient ses joueurs. Les défenseurs Kyle Walker et Ashley Young, perclus de crampes à la fin de la rencontre, semblent aptes néanmoins pour disputer le quart de finale, aujourd'hui, face aux Suédois. Le milieu Dele Alli, de nouveau gêné par sa cuisse, est plus incertain. Et il semble acquis que Jamie Vardy, possible solution de rechange en attaque à la place des habituels titulaires Harry Kane et Raheem Sterling, soit forfait en raison d'une blessure à l'aine.

De son côté, Fabian Delph devrait bien figurer dans le groupe qui affrontera les Suédois. Le défenseur citizen était de retour jeudi à l'entraînement.