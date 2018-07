LA JSK TIENT SON ENTRAÎNEUR ET PERD SON CAPITAINE Frank Dumas est enfin arrivé

Par Kamel BOUDJADI

Le nouvel entraîneur de la JSK, Franck Dumas, est (enfin!) arrivé jeudi à la mi-journée à Alger et s'est discrètement rendu à Aïn Benian où se trouvait l'équipe en stage bloqué.

Le coach français a été présenté aux joueurs, mais il ne sera présenté à la presse et aux supporters officiellement qu'une fois son contrat paraphé avec la direction. Chose qui n'a pas encore été faite jusqu'à hier. La nouvelle de l'arrivée du coach a été cependant gâchée par une autre, relative au divorce consommé entre Mellal et Essaïd Belkalem, l'emblématique muraille des Canaris. Pour les supporters, la nouvelle va faire beaucoup de mal car feuilletée, la liste des recrues ne contient aucun nom à la mesure de combler le vide laissé par le capitane Essaïd qui s'en va suite à un conflit avec le président Cherif Mellal. Ce départ qui fausse sérieusement les plans de bataille pour la saison prochaine était pourtant prévisible. La sagesse d'un Mouloud Iboud, très respecté par toutes les parties, n'a, hélas, pas pu arrondir les angles d'un conflit né entre Belkalem et Mellal la veille de la finale de coupe d'Algérie. Une deuxième mauvaise nouvelle est survenue au courant de la semaine passée, à savoir la fermeture de la radio Web du club. Selon nos sources, les deux animateurs n'auraient pas été payés. Notre source affirme même que les deux concernés n'ont pas reçu une notification écrite, mais juste orale de Cherif Mellal quant à la cessation du contrat moral qui lie les deux parties. De toute manière, de l'avis de beaucoup de supporters, la radio n'a pas réussi à arranger la communication du club qui est restée anarchique. En fait, les derniers jours n'auraient pas été de toute quiétude pour la direction du club. Le limogeage du staff technique de l'Equipe nationale a fait miroiter l'espoir du retour de Djamel Menad à la maison-mère. Nos sources évoquaient même des discussions chaudes entre Mouloud Iboud, favorable à cette éventualité et Cherif Mellal qui ne voulait rien entendre. La question a même divisé les supporters entre ceux qui voyaient en Menad l'homme de la situation et ceux qui préféraient l'expertise technique d'un coach européen, français de préférence.

C'est donc une semaine tumultueuse qui vient de s'écouler avec de bonnes et de mauvaises nouvelles. En attendant, les préparatifs pour la fête du grand gala prévu le 14 juillet se poursuivent. Selon toute vraisemblance, le coach Franck Dumas et les joueurs seront présentés à cette même occasion qui verra sans nul doute la présence de tous les supporters. Un grand gala est attendu avec les plus grands artistes de la chanson locale. La direction du club compte par ce geste remercier les supporters qui ont répondu présent à l'appel de Cherif Mellal qui se démenait pour sauver la JSK de la relégation. Enfin, il convient de rappeler que sauver l'équipe de la relégation n'est pas plus difficile que la remettre sur les rails. Bien au contraire, la mission du futur coach sera plus périlleuse que celle réussie par Bouzidi. Remettre de l'homogénéité dans un effectif renouvelé à 100% risque de prendre plus de temps que prévu. Un constat qui devra inciter à plus de modération dans les missions à donner aux joueurs, du moins la prochaine saison.