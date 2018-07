AU COEUR DU MONDE L'ombre de CR7

Par Mohamed BENHAMLA -

Après les matchs des 8es de finale, la Coupe du monde a observé deux jours de repos avant de reprendre, hier, avec les matchs des quarts. Et comme tout le monde le sait, Cristiano Ronaldo a quitté la compétition avec le Portugal, étant éliminé par l'Uruguay. Et malgré son élimination, il continue de faire parler de lui, occupant, ces dernières heures, les «Unes» par son éventuel transfert du Real Madrid vers la Juventus Turin.

Un transfert inattendu et qui devrait, selon les médias européens, se concrétiser dans les toutes prochaines heures, contre la somme de 100 millions d'euros. Du coup, tout le monde ne parle plus du Mondial ni des affiches qu'offre le tableau des quarts de finale. En conséquence, l'on ne parle pas de Harry Kane, muet lors de l'Euro 2016 et buteur actuel du Mondial russe... de Neymar qui a passé 14 minutes à se rouler par terre depuis le début de cet événement planétaire... des Russes et Suédois, qui ont fait sensation...

Les sujets tournent autour du Lusitanien qui devrait connaître le 4e championnat de sa carrière après le Portugal (Sporting CP), l'Angleterre (Manchester United) et l'Espagne (Real Madrid). C'est dire que certains joueurs continuent de faire parler d'eux malgré leurs échecs avec leurs sélections respectives.

Et Ronaldo en fait partie, ce qui est somme toute logique pour un «surhomme» qui a enchanté «la Casa Blanca», et qui a tout un chemin encore devant lui pour faire encore plus chez «La Vieille Dame».

Une nouvelle page s'ouvrira - sans rebondissements de dernière minute - pour celui qui n'a que peu de chances de conserver son Ballon d'or.

Et cette page s'ouvrira au stade qui l'avait applaudi, début avril, après sa bicyclette d'anthologie en quarts de finale de la Ligue des champions avec le Real face à la Juve (0-3). Cet éventuel transfert fait trembler plusieurs clubs, qui craignent que leurs «stars» soient dans le viseur des Meringue pour le remplacement du quituple Ballon d'or et meilleur buteur de l'histoire du Real.

Le PSG est le premier à afficher ses craintes, puisque Neymar et Mbappé sont les «priorités» des Espagnols dans ce cas de figure.

L'un d'eux risque d'effectuer l'itinéraire Moscou - Madrid au lieu de Moscou - Paris.

La signature de CR7 chez les Turinois risque même d'éclipser le reste du Mondial, qui passera au second plan, après avoir occupé tous les intérêts. Wait and see...