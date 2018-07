CA BORDJ BOU ARRÉRIDJ Chaouchi s'engage pour deux saisons

Après avoir signé avec le CRB pendant ce mercato estival, le portier international Algérien Faouzi Chaouchi a résilié son contrat pour s'engager en faveur du CA Bordj Bou Arriredj. Le portier international Algérien a décidé de quitter le CRB à cause des problèmes que le club connaît en ce moment, les dirigeants du CABBA qui étaient à la recherche d'un gardien ont saisi l'occasion pour entrer en contact avec lui et ont réussi à le faire signer. Après Ziti et l'entraîneur Josep Maria Nogues, c'est autour de Chaouchi qui vient de s'engager alors avec le CABBA, des renforts qui vont certainement plaire au public qui attend depuis longtemps ce retour au premier plan.