LEICESTER CITY Islam Slimani vers West Ham?

Les dirigeants anglais de West Ham et de Leicester City pourraient envisager un échange d'attaquant, entre Islam Slimani et Andy Carroll, selon, le site anglais HITC Sport. L'international algérien pourrait rebondir chez les Hammers, la direction du club de Premier League suivait l'attaquant de 30 ans avant son arrivée en Angleterre en 2016. L'Algérien devrait être d'un très bon apport à l'équipe pour les dirigeants de West Ham selon la même source, grâce notamment au profil du joueur. Auteur d'un début de saison 2017/2018 moyen accentué par le manque de confiance du coach français des Foxes, Claude Puel, Slimani ne s'est pas imposé du côté de Newcastle en deuxième partie de saison, notamment à cause d'une blessure contractée en début d'année.