SUÈDE 0 - ANGLETERRE 2 Les "Trois Lions" retrouvent le dernier carré

Solide, l'Angleterre a éliminé la Suède (2-0), hier, lors des quarts de finale de la Coupe du monde. Pour la première fois depuis 1990, les Three Lions retrouvent le dernier carré.

Le match a débuté comme prévu: un bloc suédois compact et bas qui se projetait rapidement en contres, face à des Anglais qui avaient le ballon sans trop savoir quoi en faire. Au fil des minutes, les Scandinaves, plus incisifs, prenaient doucement le dessus malgré une première grosse opportunité pour Kane. Mais soucieux de bien défendre, les partenaires de Granqvist délaissaient délibérément le ballon et reculaient.

Une erreur puisque les Three Lions ne rataient pas leur deuxième occasion. Sur un corner de Young, Maguire plaçait un coup de casque qui ne laissait aucune chance à Olsen (0-1, 30e). Le 10e but de l'Angleterre dans ce Mondial, le 8e sur coups de pied arrêtés! Surpris, les Suédois déjouaient et multipliaient les longs ballons vers leurs attaquants, étouffés par Stones et Maguire, impériaux dans les duels aériens. Juste avant la pause, Sterling manquait une incroyable opportunité en perdant un duel face à Olsen. Au retour des vestiaires, Pickford réalisait une superbe parade pour repousser une tête de Berg. Une intervention décisive puisque quelques minutes plus tard, l'Angleterre prenait le large grâce à Alli, à la réception d'un centre de Lingard (0-2, 59e). Le break suivi d'un nouvel énorme arrêt du gardien d'Everton, qui dégoûtait Claesson puis une fois de plus face à Berg. Décidément, Pickford était invincible! Dépassés physiquement, les Blagult ne revenaient pas. Sans solution face au bloc anglais, les partenaires du bouillant Guidetti s'énervaient en vain.

Pour la première fois depuis 1990, les Anglais retrouveront le dernier carré de l'épreuve et tenteront d'atteindre une seconde finale dans leur histoire après leur victoire dans l'édition de 1966. Pour la Suède, le Mondial s'arrête ici.