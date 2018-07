EN ATTENDANT LA RÉUNION ZETCHI-MADJER Halilhodzic tient toujours la corde

Par Saïd MEKKI -

Un rendez-vous qui tarde

Depuis la décision des membres du Bureau fédéral de la FAF de mettre fin aux fonctions de Rabah Madjer, tout le monde attend avec impatience de connaître l'identité de son successeur.

Alors qu'on évoque une «prochaine» réunion entre le président de la FAF, Kheireddine Zetchi et le désormais ex-sélectionneur national, Rabah Madjer, les spéculations continuent d'aller bon train concernant l'avenir de la barre technique des Verts. On parle avec insistance sur des contacts du premier responsable de l'instance fédérale avec l'ancien sélectionneur des Verts, le Bosnien Vahid Halilhodzic. Entre-temps, aucune nouvelle officielle n'est parvenue de qui de droit sur le sujet. Et on parle dans les milieux des Verts d'une prochaine réunion Zetchi-Madjer pour entériner la résiliation du contrat à l'amiable. On parlait, selon les termes du contrat, d'une résiliation avec deux mois de salaires pour Madjer. Mais, le quotidien arabophone, Ennahar croit savoir qu'en réalité Madjer percevrait trois mois de salaires sur son contrat qui courait jusqu'en 2019. On spécule sur le choix de la FAF quant au sélectionneur qui succèderait à Madjer et aux dernières nouvelles, c'est Vahid Halilhodzic qui tient la corde. Du côté de la FAF, on se mure dans un mutisme total sur le sujet préférant d'abord régler le problème avec Madjer puis penser, pragmatiquement, à son successeur. Le coach Halilhodzic ne pipe mot dans ses différentes déclarations aux médias algériens sur les contacts avec Zetchi ou ses proches collaborateurs, mais il a bien confirmé à son entourage que la FAF l'a bel et bien approché. Ce qui est bien logique dans la mesure où d'aucuns reconnaissent le travail et les résultats réalisés par le technicien bosnien avec la sélection nationale d'une part, et, d'autre part, les fans des Verts ne cessent de le réclamer depuis Christian Goucuff jusqu'à Rabah Madjer. Or, Halilhodzic avait déclaré récemment qu'il veut prendre le temps de se reposer avant de prendre une décision finale quant à son prochain défi. «Halilo», qui veut le challenge d'un Coupe du monde surtout qu'il a été limogé par la Cote d'Ivoire et le Japon après avoir qualifié les deux sélections au Mondial, mais pas avec l'Algérie, avec laquelle il a réalisé l'exploit d'aller jusqu'au deuxième tour.

Ce qui lui a valu d'être reçu comme un «héros» à l'issue du Mondial 2014. Et il est toujours réclamé par les fans des Verts. Lui aussi insiste à rappeler à chaque fois qu'il n'oubliera jamais la réception dont il a fait l'objet de la part des supporters des Verts. Or, Vahid est très sollicité cet été. L'Egypte et les Emirats arabes unis ont déjà manifesté leur désir de l'avoir comme sélectionneur. Même le Maroc s'est mis de la partie dans l'éventualité du départ de leur sélectionneur Hervé Renard. Et aux dernières nouvelles, la Corée du Sud s'est également intéressée à l'ancien coach du Japon. Accueillis avec des oeufs à l'aéroport d'Incheon par des supporters en colère après l'élimination au premier tour, les Sud-Coréens sont dans l'expectative. La Fédération locale espère donc bien convaincre Vahid Halilhodzic pour redresser la situation. Pour le moment, le concerné prend le temps d'une profonde réflexion avant de trancher définitivement quant à un retour à la tête de la sélection algérienne, lui, qui souhaiterait terminer sa carrière avec une participation à la prochaine Coupe du monde au Qatar en 2022.