Ahcène Lalmas accompagné à sa dernière demeure

Ahcène Lalmas a été accompagné, par une foule nombreuse, à sa dernière demeure, hier, au cimetière de Garidi (Alger), lui qui a rendu l'âme, la veille, des suites d'une longue maladie, à l'âge de 75 ans. Plusieurs personnalités du mouvement sportif et autres, ont tenu à assister à l'enterrement du meilleur joueur algérien de tous les temps et lui rendre un dernier hommage. Mustapha El Habiri, Mustapha Berraf, Abdelmalek Sellal, Ali Haddad, Mohand Chérif Hannachi, Mahieddine Khalef et plusieurs autres personnes ont assisté à l'enterrement et témoigné de la grande perte pour le football algérien.