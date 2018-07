BRÉSIL Fernandinho victime d'insultes racistes

Choqués par les messages à caractère raciste, des dizaines d'internautes ont pris la défense du milieu de terrain sur les réseaux sociaux.

Fernandinho, auteur d'un but contre son camp vendredi lors de l'élimination de la Seleçao contre la Belgique (2-1) en quarts de finale, a été victime d'insultes racistes sur les réseaux sociaux.

Plusieurs internautes ont traité le joueur de Manchester City de «singe» et certains l'ont même menacé de mort.

Des membres de sa famille ont également été visés.

L'épouse du milieu brésilien, Rosa Glaucia, a également vu son compte Instagram rempli d'insultes. «Ton clochard de mari a tout foutu en l'air», peut-on lire.

La mère de Fernandinho a dû fermer son compte Instagram. Choqués par les messages à caractère raciste, des dizaines d'internautes ont pris la défense du milieu de terrain sur les réseaux sociaux.

«Dénoncez les attaques racistes», a publié sur Instagram le site Mundo Negro, spécialisé dans la culture noire, un message illustré par une photo de Fernandinho.

«La défaite du Brésil et le but contre son camp ne justifient en aucun cas le racisme.

Rien ne justifie le racisme. «Nous sommes avec toi Fernandinho», a ajouté ce site. Vendredi soir, Glenda Kozlowski, célèbre journaliste de TV Globo, a pleuré à l'antenne en évoquant la détresse de la famille du joueur, rappelant qu'elle avait enregistré une émission spéciale avec sa mère.

Le joueur de 33 ans avait déjà été critiqué il y a quatre ans pour avoir été titulaire lors de l'humiliation 7-1 à domicile face à l'Allemagne en demi-finale du Mondial 2014.