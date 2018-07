ESPAGNE Fernando Hierro quitte son poste

Fernando Hierro n'aura fait qu'un petit tour sur le banc de l'Espagne. Placé dans le rôle de pompier de

service avec le départ de Julen Lopetegui deux jours avant le début du Mondial, l'ancien défenseur charismatique du Real Madrid ne va pas poursuivre l'expérience après le fiasco de la Roja en Russie. Les champions du monde 2010 sont sortis par la petite porte en chutant contre la Russie dès les huitièmes (1-1, 4-3 aux TAB). Sans surprise, l'Espagne va donc se chercher un autre sélectionneur. Plus étonnant en revanche, Fernando Hierro ne va pas non plus rester à son poste de directeur sportif, qu'il occupait avant le départ de Julen Lopetegui. L'ancien international (89 sélections) de 50 ans a décidé de décliner l'offre de la fédération espagnole qui lui proposait de retourner à son ancienne fonction. «La Rfef tient à remercier Fernando Hierro pour son engagement et son sens des responsabilités», a glissé la fédération espagnole dans son communiqué.