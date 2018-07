UN TÊTE-À-TÊTE AVEC ZETCHI EST PROGRAMMÉ APRÈS LE MONDIAL Ça avance bien avec Halilhodzic

Par Mohamed BENHAMLA -

Le technicien bosnien, Vahid Halilhodzic, se rapproche-t-il d'un retour à la sélection algérienne de football? Au train où vont les choses, «c'est juste une histoire de temps».

Depuis la décision prise par le Bureau fédéral de la FAF de mettre fin aux fonctions du sélectionneur national, Rabah Madjer, les supporters des Verts attendent avec impatience de connaître l'identité de son successeur. Et dans leur grande majorité, les Algériens croisent les doigts en espérant un éventuel retour du Bosnien Vahid Halilhodzic, architecte de la qualification historique de l'Algérie au second tour du Mondial 2014 au Brésil. Et ce retour semble se rapprocher, à en croire les dernières nouvelles. En effet, une source au sein de la FAF nous a fait savoir qu'un premier contact a eu lieu entre Kheïreddine Zetchi et le technicien en question, où le premier responsable de la FAF lui a fait part de son désir de le revoir à la tête des Verts, lui affirmant qu'il (Zetchi) est prêt à satisfaire toutes ses exigences. A commencer par le volet financier jusqu'aux conditions de travail, où le Bosnien aura carte blanche, concernant les stages de préparation ainsi que les joueurs avec lesquels il travaillera. Des assurances lui ont été données, aussi, sur le fait qu'aucune personne ne se mêlera de son travail ni dans le choix de la composante du staff technique qui l'accompagnera. Halilhodzic, ajoute notre source, a donné son accord de principe pour s'asseoir avec son interlocuteur autour d'une table de négociations. Les deux hommes ne se sont pas rencontrés, se contentant, dans un premier temps, d'une conversation téléphonique. Ils ont convenu d'un tête-à-tête après la fin de la Coupe du monde. Halilhodzic se trouve actuellement à Lille, pour prendre du recul après sa mésaventure avec le Japon, où il a été évincé peu avant le début du Mondial en Russie, après avoir qualifié les «Samouraïs Bleus» pour ce tournoi.

Plusieurs techniciens figurent, faut-il le rappeler, sur la short-list du premier responsable du football algérien, entre autres, Hervé Renard, Carlos Queiroz et Hector Cuper, mais la piste menant vers le Bosnien est celle qui est privilégiée. Zetchi ne ménage, désormais, aucun effort pour convaincre «Coach Vahid» après deux «erreurs de casting» avec l'Espagnol Lucas Alcaraz et Rabah Madjer. Deux techniciens qui n'ont pu redresser la barre de la sélection nationale, puisque c'était la dégringolade sous leurs commandes, en témoignent les résultats enregistrés ainsi que le classement actuel des Verts, positionnés au 64e rang. Toujours est-il que dans le cas où Zetchi parviendrait à convaincre Halilhodzic, il aura réussi un grand coup, d'autant que cela interviendrait au moment où plusieurs de ses décisions ont été décriées par les acteurs du football national.

D'ici là, il faudra d'abord trouver la formule pour résilier le contrat de Rabah Madjer qui, officiellement, est encore en poste, du moment qu'il n'a toujours pas apposé sa signature sur la décision de résiliation de son contrat.