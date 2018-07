9 JOUEURS DES SPURS CONCERNÉS Tottenham, équipe la plus représentée

Ce n'est pas, à première vue, l'équipe la plus prestigieuse d'Europe. Pourtant, Tottenham sera le club le plus représenté à l'occasion des demi-finales du Mondial russe. En effet, au total, neuf joueurs des Spurs seront concernés parmi les quatre sélections présentes dans le dernier carré de la Coupe du monde. Chez les titulaires, il y a évidemment le gardien et capitaine des Bleus Hugo Lloris. Du côté belge, il y a deux des trois hommes de la charnière: Alderweireld et Vertonghen. Quant à eux, Trippier, Alli et Kane figurent dans le onze type anglais. À eux six s'ajoutent les remplaçants Dembélé (Belgique), Rose et Dier (Angleterre). Qui sont tous susceptibles d'entrer en jeu.