IL NE RATERA PAS LES DEMI-FINALES La FIFa avertit Vida

Le défenseur croate Domagoj Vida a reçu un avertissement de la FIFA pour avoir publié une vidéo dédiant la victoire de la Croatie contre la Russie en quarts de finale du Mondial-2018 à l'Ukraine, a annoncé la Fédération internationale.

Après la qualification de son pays, le joueur de 29 ans a crié «Gloire à l'Ukraine!» dans une vidéo postée par l'ancien international croate Ognjen Vukojevic. Les deux joueurs ont évolué au cours de leur carrière pour le club ukrainien du Dynamo Kiev. Dans la vidéo, Vukojevic ajoute: «Cette victoire est pour le Dynamo (Kiev) et pour l'Ukraine! En avant la Croatie!». Interrogée par l'AFP, la FIFA a déclaré qu'elle avait examiné la vidéo et décidé d'émettre un simple avertissement à Vida. «La commission disciplinaire de la FIFA a envoyé un avertissement à Domagoj Vida en raison sa déclaration filmée», a déclaré un porte-parole de l'organisation footbalistique. «Gloire à l'Ukraine!» est un slogan du soulèvement pro-européen qui a conduit à la destitution du président ukrainien Viktor Ianoukovitch en 2014 et à une grave crise dans les relations entre les deux pays voisins. Des parlementaires russes avaient demandé à la FIFA des sanctions sévères contre la Croatie. «De tels actes devraient être punis», a déclaré Dmitri Svichtchov, membre du Comité parlementaire sur les sports, cité par l'agence publique Ria Novosti. «Les slogans politiques, nationalistes et racistes ne sont pas les bienvenus à la Coupe du monde», a-t-il dit. Vida a de son côté assuré aux médias russes qu'il ne pensait pas à mal. «J'adore le peuple russe, c'était juste une blague», a-t-il affirmé. Vida a marqué un but au cours de la prolongation du quart de finale contre le pays hôte et a également réussi un penalty lors de la séance de tirs au but remportée par la Croatie samedi à Sotchi. La Croatie affronte l'Angleterre demain en demi-finales, et le joueur en question sera bel et bien présent.