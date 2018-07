IL A DÉJÀ COMMENCÉ SON TRAVAIL AVEC LA JSK Dumas: l'action d'abord, les formalités ensuite

Par Kamel BOUDJADI -

Franck Dumas n'a pas attendu de signer son contrat pour entamer son travail. En bon cartésien et homme de terrain, il prend les choses en main avant les formalités avec la direction de la JSK.

A peine arrivé à Alger, l'entraîneur français met le pied dans le tas en descendant sur le terrain avec les joueurs. Après avoir dirigé une séance d'entraînements avec ses adjoints, Dumas a pris son calepin est trace déjà les grandes lignes de sa stratégie de construction d'un effectif soudé, homogène et surtout efficace. Sa mission, il en est conscient, n'est pas facile. Remettre de l'ordre dans le groupe et en faire une équipe compétitive avec un effectif complètement renouvelé par Cherif Mellal, le président du club. Les premiers traits de sa stratégie commencent déjà à apparaître.

En bon dénicheur de talents, Dumas a indirectement mis à nu l'échec de la stratégie des recrutements. En effet, ce dernier, habitué à flairer les joueurs talentueux, n'a malheureusement pas vu cela dans les nouvelles recrues parmi les jeunes du club. Bien au contraire, il a exprimé sa relative déception quant à la qualité de ces derniers qu'il trouve mous et timides. Pourtant, le club et les équipes de la wilaya regorgent de talents mais qui sont bizarrement passés inaperçus pour la direction. C'est un désaveu implicite de cette politique du moins au sujet des jeunes du club. Pour l'effectif, le technicien français a clairement signifié sa préférence pour Boukhenchouche pour construire le milieu de terrain. Dumas comptait toutefois sur la rencontre qui devait opposer la JSK au NAHD mais son annulation l'a un peu contrarié. Il voulait voir les réelles potentialités de ses poulains avant d'opérer, mais il devra attendre le prochain stage prévu en Allemagne du 15 juillet jusqu'au 29 du même mois. En attendant donc cela, place à la détente et à la fête, à l'occasion, lui et l'effectif, seront présentés aux supporters. A ce chapitre justement, il convient de signaler que la JSK organise un grand gala artistique ce vendredi 14 mars au stade du 1er novembre. Ce spectacle grandiose qu'offre la direction aux supporters aura lieu dans la soirée à 21h, nous dit-on. Mais jusqu'à hier, nos sources affirmaient que l'autorisation n'était pas encore délivrée par les services concernés. En attendant, l'organisation suit son cours car du coté de la direction du club, ce n'est qu'une formalité qui va arriver dans les prochaines heures. Le plus important est de faire plaisir aux dizaines de milliers de supporters qui attendent impatiemment cette fête. Aussi, pour ce grand rendez-vous dédié exclusivement aux supporters, les organisateurs promettent des stars de la chanson kabyle. Les supporters ont mérité cet hommage rien que pour leur réponse massive à l'appel du nouveau président Cherif Mellal à son arrivée. En effet, les rencontres de la JSK au stade du 1er novembre n'attiraient plus que des dizaines. Les supporters ont fini par déserter les gradins. Il aura fallu l'arrivée de Mellal pour qu'ils reviennent par dizaines de milliers pour aider les canaris à sauver l'équipe de la relégation. L'appel du président a eu un écho sans commune mesure.