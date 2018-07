ABDELKADER BELHADJ, ANCIEN BASKETTEUR DE MILIANA, HONORÉ Un parcours exceptionnel et riche

Par Notre envoyé spécial Abdelkrim AMARNI -

Il a participé à des rencontres internationales de basket-ball, de volley-ball et de handball.

Le plus ancien basketteur de Miliana encore en vie, en l'occurrence Abdelkader Belhadj, a été honoré superbement samedi dernier par la famille sportive de la ville des Cerises. Rien ne manquait à cette journée festive, au cours de laquelle le sportif Belhadj, joueur international en hand-ball et volley-ball et néanmoins basketteur depuis les années 40 au sein de la jeunesses sportive de Miliana (JSM).

Ce dernier n'a pas manqué d'émettre des critiques sur les «insuffisances» observées dans la branche, ce, en présence même du président de la Fédération de basket-ball en Algérie, Ali Slimani. Ce dernier a évoqué l'importance de la formation parmi les jeunes tout en regrettant que les cadres formés précédemment ne soient devenus que de «simples administrateurs». De nombreux cadeaux ont été remis à Belhadj, invité de l'Association des amis de Miliana qui a organisé l'événement cette année, en collaboration avec l'OMS (club de Miliana) présidé par Benyoucef Bengrine comme en ont été bénéficiaires les invités à cette cérémonie. Parmi les cadeaux remis au club de basket de la ville, l'on retient la remise de 20 ballons offerts par la ville d'Alger au club de Miliana dont les ressources limitées dépendent, dans une large mesure de dons particuliers, ne serait-ce le moindre. La même association, que préside Lotfi Khouatmi, organise en effet chaque année un hommage à une personnalité qui a marqué le quotidien de la ville de Miliana. Ainsi, furent honorés de la même manière par l'association, lors des deux années précédentes le docteur en dermatologie Smail Dahlouk, installé à la place Maurice Audin (Alger) et Hadj Ahmed Benblidia qui fut le premier Algérien inspecteur d'Académie en 1962. L'association de Miliana organise également des «Cafés littéraires» que fréquentent les familles et enfants des sportifs de la ville des Cerises.