BRÉSIL Ronaldo attendait plus de Neymar

Alors que le Brésil a été éliminé en quarts face à la Belgique, avec un Neymar tout de même auteur d'une bonne prestation, Ronaldo Nazario Da Lima a fait le bilan de la prestation du joueur du PSG devant les caméras de Sport TV. «On attendait tous plus de lui parce que c'est le crack de l'équipe. Je ne sais pas si c'était à cause de l'opération au pied ou à cause d'un autre problème, mais je l'ai senti limité sur le terrain. Arriver au Mondial comme si de rien n'était après avoir été opéré et indisponible trois mois est quelque chose de difficile. Il est encore jeune, il a du talent à revendre et beaucoup de responsabilité. Il doit encore apprendre [...] Il doit oublier les mêmes et vivre avec. Il doit augmenter son contrôle émotionnel pendant les matchs», a expliqué l'ancien attaquant de la Canarinha.