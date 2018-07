COUPE DE LA CAF: RAYONS SPORT - USM ALGER Le Camerounais Neant Alioum au sifflet

L'arbitre international camerounais Neant Alioum dirigera la rencontre de la 3e journée de la Coupe de la Confédération entre la formation rwandaise de Rayons Sport et le club algérien de l'USM Alger, prévue le 18 juillet à 17h00 (heures algériennes) au stade régional de Nyamirambo de Kigali, a indiqué hier la Confédération africaine de football. Le directeur de jeu camerounais sera assisté de ses deux compatriotes Evarist Menkouande et Yanoussa Moussa. La manche retour, prévue le 29 juillet à 20h00, a été confiée à l'arbitre burkinabè Juste Ephrem assisté de ses deux compatriotes Seydou Tiama et Drissa Modeste.