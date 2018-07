THIBAUT COURTOIS Des déclarations qui agitent la Toile

La déception est bien évidemment énorme pour les Belges, après leur élimination. Au micro de beIN Sports, le gardien des Diables Rouges Thibaut Courtois a affiché sa frustration en dénigrant le jeu des Bleus.»Je ne dirais pas que l'équipe en face était meilleure que nous. L'équipe en face a juste bien défendu à 11 à 35 mètres de son but. Ils ont fait ça tout le tournoi donc bon... Un but sur coup-franc contre l'Uruguay, un but sur corner contre nous, c'est dommage, mais c'est le foot. Les équipes jouent sur leurs forces, nous c'est le foot, eux c'est de défendre et de mener des contres avec Mbappé qui est très rapide. C'est dommage», a pesté le portier de Chelsea. Une déclaration, qui a agité la toile, réalisée sous le coup de la déception.