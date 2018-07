BELGIQUE Une génération dorée... et maudite

Ne pas enterrer cette équipe

Mardi soir, la Belgique a vu sa quête d'être couronnée s'arrêter après cette défaite difficile à avaler face à la France. Un nouvel échec pour une génération dorée.

Une nation fournisseuse officielle de talents. Voici comment est perçue la Belgique ces dernières années au sein de la planète football. Il faut dire que le Plat Pays possède une génération de footballeurs de grands talents dont le plus connu est Eden Hazard. Mais la star de Chelsea est épaulée par des éléments comme Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Thomas Meunier, Axel Witsel, Kevin De Bruyne, Thibault Courtois, Romelu Lukaku... Une fameuse génération dorée en laquelle tout un pays croyait dur comme fer durant cette Coupe du monde 2018. Menés par Roberto Martinez, les Diables Rouges ont été l'une des sélections les plus joueuses de ce Mondial en Russie. Cela leur a permis de terminer en tête de leur groupe devant l'Angleterre. Après un huitième de finale où ils sont revenus de nulle part face au Japon, les coéquipiers de Hazard ont réalisé un sacré exploit en éliminant le Brésil en quart de finale. Cela faisait bien longtemps qu'ils n'avaient pas battu une équipe du top 10 mondial. Mais en demi-finale face aux Bleus, la Belgique s'est inclinée 1 à 0. Un nouvel échec pour cette génération dorée qui tenait là sa meilleure chance de remporter un trophée, elle qui avait échoué en quart de finale face à l'Argentine il y a quatre ans lors de la Coupe du monde au Brésil et face au Pays de Galles lors de l'Euro 2016. Comme l'a expliqué La Dernière Heure, certains éléments sont trentenaires à l'image de Fellaini, Vertonghen et Kompany. Même s'ils pourraient très bien être présents pour le prochain Euro, il sera compliqué de les revoir dans quatre ans au Mondial au Qatar. Mais le défenseur de Man City, Vincent Kompany, sait que la relève est déjà dans les starting blocks. «Les choses vont et viennent, c'est le football. Quelqu'un d'autre aura une nouvelle chance. Certains joueurs ont un certain âge et une certaine expérience.

Nous avons d'autres talents. Nous devons plutôt penser à ça». Il faudra digérer une nouvelle déception pour Eden Hazard et sa bande. A l'instar du gardien Thibaut Courtois, les joueurs de la Belgique l'avaient mauvaise après leur élimination mardi. S'il a affirmé qu'il soutiendrait les Bleus pour la finale, le capitaine des Diables Rouges, Eden Hazard y est également allé de sa pique sur le jeu trop défensif selon lui des Tricolores. «Je préfère perdre avec la Belgique que gagner avec la France. On a le plus beau jeu, c'est plus mon style... Ils n'ont pas bien joué mais ils ont bien défendu et se sont montrés très efficaces», a lâché l'ailier de Chelsea après la rencontre. Mais avec l'apport d'un Roberto Martinez et les jeunes qui poussent derrière, la Belgique aura encore son mot à dire à l'avenir!