ALLEMAGNE Philipp Lahm critique Joachim Löw

Après son élimination en phase de poule de la Coupe du Monde, la sélection allemande a été critiquée. Sur son compte Linkedin, Philipp Lahm, qui a pris sa retraite en 2017, juge que le sélectionneur allemand Joachim Löw doit changer son style de management. «Je suis convaincu que s'il veut encore gagner avec les futures générations d'internationaux, Joachim Löw doit changer sa manière collégiale de manager de ces dernières années. Ce ne serait pas un signe de faiblesse (de changer), mais de développement. Il doit montrer à chaque joueur qu'il est responsable pour l'équipe entière. Il doit mettre en place des prises de décision plus fermes et plus claires que ce à quoi il était habitué avant. S'il réussit à le faire, je suis très optimiste concernant le futur de la sélection».