ANGLETERRE - BELGIQUE, AUJOURD'HUI À 15H Kane et Lukaku: un double objectif

L'avant-centre des Three Lions et de Tottenham part avec un coup d'avance avec ses six buts contre quatre pour Lukaku.

Dominateurs au sein de la poule G, mais moins prolifiques dans la phase à élimination directe, Romelu Lukaku et Harry Kane se retrouvent, aujourd'hui à 15h, lors de la finale de consolation avec deux objectifs: offrir la troisième place du Mondial à leur équipe et terminer meilleur buteur du tournoi. L'avant-centre des Three Lions et de Tottenham part avec un coup d'avance avec ses six buts contre quatre pour Lukaku. S'il en sera ainsi, ce dernier devrait débuter la rencontre vu que Roberto Martinez semble bien décidé à aligner la meilleure équipe possible pour terminer sur le podium de ce Mondial. Jeudi en conférence de presse, Youri Tielemans a néanmoins assuré que «ce titre de meilleur buteur n'était pas une obsession pour Romelu». En cas d'égalité, le vainqueur sera déterminé par le nombre de passes décisives (1-0 pour Lukaku). Interviennent ensuite le nombre total de minutes jouées, le joueur ayant joué le moins de temps étant classé premier. Auteur de cinq buts face à la Tunisie et au Panama, Kane a planté un nouveau but contre la Colombie en 8es de finale avant de rester muet contre la Suède puis de passer à côté de son match lors du duel décisif face à la Croatie. Lui aussi très efficace contre la Tunisie et le Panama, Lukaku n'a pas su faire de même face à des adversaires plus coriaces et des défenses plus solides. S'il n'a pas trouvé la voie du but, il peut toutefois s'appuyer sur des prestations de haut vol contre le Japon et surtout contre le Brésil où il s'est sacrifié au service du collectif et a entre autres délivré une passe décisive pour Kevin De Bruyne. Auteur de cinq buts au total en Coupe du monde, l'attaquant de Manchester United a rejoint Marc Wilmots à la première place des buteurs belges en Coupe du monde. Si la première place en solitaire semble être immédiatement accessible pour «Big Rom», Kane devra sans doute attendre la prochaine Coupe du monde pour rejoindre Gary Lineker dans le classement des meilleurs buteurs nationaux. L'ancien attaquant de Barcelone et des Spurs mène ce duel à distance 10-6. Il est d'ailleurs le seul Anglais à figurer au palmarès du Golden Boot. C'était en 1986 et Lineker avait inscrit six buts à l'époque.