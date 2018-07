BRÉSIL Van Basten allume Neymar

«S'il y a trop de théâtre, ça ne va pas vous aider»: l'ancien grand attaquant des Pays-Bas Marco Van Basten, membre du groupe d'étude technique (TSG) de la FIFA, a taclé la star brésilienne Neymar, moqué dans le monde entier pour excès de simulation lors du Mondial-2018. «C'est toujours bien d'avoir un peu le sens de l'humour, si les gens en usent c'est plutôt positif», a observé Van Basten, interrogé sur les nombreuses parodies des simulations de l'ailier du PSG lors de la Coupe du monde. «Ce n'est pas une bonne attitude dans l'ensemble, il est mieux de faire de son mieux, s'il y a trop de théâtre cela ne va pas vous aider, Neymar devrait comprendre cela», a taclé le Néerlandais de 53 ans, Ballon d'Or 1988, 1989 et 1992. Le TSG est le groupe d'experts du football chargé d'élire, notamment, le meilleur joueur de ce Mondial-2018, sur la base de «plusieurs aspects qui font la différence». A contrario, Van Basten s'est montré très élogieux concernant Luka Modric. «Il guide son équipe, dirige le jeu. Avoir un joueur comme lui vous mène très loin», a observé le Néerlandais, pour qui la «force des Croates est leur mental»: «Ce sont des battants qui jouent collectif et qui adorent ce genre de match». Quant à la France, elle compte «énormément de très bons joueurs et c'est logique qu'ils soient allés aussi loin dans ce tournoi».