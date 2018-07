ENTRAÎNEURS DES DIFFÉRENTS CHAMPIONNATS LA DTN établit le niveau de qualification

La Direction technique nationale (DTN) de la Fédération algérienne de football (FAF) a établi le niveau de qualification requis pour les entraîneurs des différents championnats des seniors et des jeunes catégories pour la saison 2018-2019, a indiqué jeudi l'instance fédérale. Il est exigé, ainsi, que l'entraîneur principal et son assistant doivent avoir les mêmes qualifications (même requis) et que le directeur technique sportif (DTS) doit disposer d'un diplôme de conseiller en sports, spécialité football, ou détenteur de la licence CAF A. Ces conditions, émises par la DTN, prendront effet à partir de la 2e phase d'enregistrement, mais si avant cette période, un changement d'entraîneur est opéré, les diplômes demandés seront exigés. Cela est applicable pour les entraîneurs aussi bien nationaux qu'étrangers, recrutés pour exercer en Algérie. La Direction technique nationale installera dans les prochains jours une commission de validation des acquis pour étudier, au cas par cas, les dossiers des entraîneurs n'ayant pas encore obtenu les diplômes exigés (Décision du Bureau fédéral du 24.06.2018). La saison 2018-2019 débutera le week-end du 10-11 août prochain avec le déroulement de la première journée du championnat de Ligues 1 et 2 Mobilis.