GIANNI INFANTINO, PRÉSIDENT DE LA FIFA "La meilleure Coupe du monde de tous les temps"

Le président de la FIFA, qui tenait une conférence de presse au stade Loujniki où la finale entre la France et la Croatie se jouera demain, a notamment remercié «le gouvernement de Vladimir Poutine».

«Il y a quelques années j'avais dit que ce Mondial serait le meilleur de l'histoire et je peux aujourd'hui le dire avec conviction: il s'agit de la meilleure Coupe du monde de tous les temps», a estimé hier le président de la FIFA Gianni Infantino, alors que le Mondial-2018 s'achève demain.

«La Russie a changé, est devenue un véritable pays de football, pas simplement avec la Coupe du monde organisée au plus haut niveau, mais le football fait aussi partie maintenant de l'ADN du pays, grâce aux performances de l'Equipe nationale, à tout le travail réalisé, aux infrastructures, tout est magnifique et très efficace», a poursuivi Infantino.

«L'héritage de cette Coupe du monde va faire remonter dans le classement des nations du foot, comme la Russie. Ce qui a été construit, a été construit pour l'avenir», a encore ajouté le patron du foot mondial. «Ce qui a changé c'est la perception de la Russie. Près d'un million de visiteurs en Russie, à Moscou mais aussi dans toutes les villes hôtes, se sont rendus compte qu'ils sont arrivés dans un beau pays, accueillant, dans un pays prêt à montrer au monde que la réalité n'est pas celle qu'on pense connaître. C'est un pays riche de culture, d'histoire, de l'histoire de l'humanité», a-t-il conclu sur ce volet.

Les deux prochaines Coupes du monde auront lieu au Qatar en 2022 et chez le trio Etats-Unis/Canada/Mexique en 2026.

L'édition 2026 sera la première à 48 équipes, contre 32 actuellement.