CHAMPIONNAT ARABE DE NATATION Trois médailles d'or pour l'Algérie

Par Mohamed BENHAMLA -

Le nageur Oussama Sahnoune a offert, jeudi, à l'Algérie la médaille d'or des 100 mètres papillon à l'occasion du Championnat arabe Open (Dames et messieurs), qui s'achèveront demain à la piscine du complexe olympique Radès (Tunis).

Il a réalisé un temps de 53s et 50», battant son propre record (53s 56»). Il s'agit de la deuxième médaille d'or pour l'Algérie dans cette compétition, après celles de après celle de Nesrine Moudjahed (100 mètres papillon) et Rania Nefsi (200 mètres quatre nages). Lounis Khendriche (800 mètres natation libre), Nazim Ben Bara (50 mètres brasse) et Ramzi Chouchar (200 mètres quatre nages) ont décroché, quant à eux, des médailles d'argent.