CR BELOUIZDAD Le problème financier en voie d'être réglé

Par Mohamed BENHAMLA -

Après plusieurs jours de tension, la situation commence à rentrer dans l'ordre dans la maison du CR Belouizdad. Jeudi soir, les joueurs ont rencontré leurs dirigeants et reçu une partie des salaires représentant les avances de la nouvelle saison. En effet, chaque joueur a encaissé une mensualité, alors que «le reste de leur argent sera perçu lundi au plus tard».

Les joueurs, dont la plupart ont boycotté la reprise des entraînements, ont été sommés de prendre part au travail d'autant que l'équipe accuse déjà un grand retard en matière de préparation.

S'agissant de la désignation du nouvel entraîneur, il est convenu que cela soit fait au courant de cette semaine, au moment où les séances d'entraînement sont assurées par l'adjoint Didine Maroc, en compagne de l'entraîneur des gardiens de but, Mourad Benameur. L'on parle avec insistance de Chérif El Ouezzani, mais ce dernier refuse de signer «tant que la situation n'est encore pas claire au sein du club».