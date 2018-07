AVEC UN SOUVENIR DE 1998 Un air de déjà-vu

La finale d'aujourd'hui entre la France et la Croatie fera remonter des souvenirs à la surface chez les deux équipes.

Il y a 20 ans, elles s'étaient affrontées en demi-finale de l'édition organisée en terre française. Les parallèles entre la rencontre de Saint-Denis et la finale de Moscou ne manquent pas.

En 1998, la Croatie avait réalisé un parcours improbable jusqu'au dernier carré. Favoris, les Français avaient surfé sur un immense vague populaire.

Les Croates avaient clairement boxé au-dessus de leur catégorie, alors que l'accession des hommes de Aimé Jacquet à ce stade de la compétition, même si elle représentait déjà une grande réussite, correspondait à une certaine logique sportive. En quart de finale, les Vatreni avaient frappé un grand coup en battant l'Allemagne 3-0. À Russie 2018, ils ont signé un retentissant succès 3-0 face aux Argentins en phase de groupes. Comme leurs successeurs de 2018, le Bleus version 1998 étaient non seulement solides en défense - un seul but encaissé par Fabien Barthez avant le coup d'envoi face à la Croatie - mais aussi talentueux dans l'entrejeu et en attaque, avec des joueurs tels que Zinédine Zidane et Thierry Henry.

Enfin, l'actuel sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, était capitaine en 1998 lorsque les deux équipes se sont affrontées au Stade de France. La première période n'avait engendré aucun but, mais la rencontre s'était débridée dès le retour des vestiaires.

Le buteur de la Croatie, Davor Suker, avait trompé la vigilance de l'arrière-garde française pour ouvrir le score.

La joie des Croates n'avait duré qu'une petite minute... Vexé par sa faute d'inattention sur l'action précédente, l'arrière latéral Lilian Thuram avait chipé un ballon à l'entrée de la surface croate avant d'inscrire son premier but sous le maillot français après un une-deux avec Youri Djorkaeff. Mais l'improbable récital de Thuram n'était pas terminé. À la 70ème minute, il avait inscrit le but du 2-1 grâce à une frappe enroulée digne d'un attaquant. Grâce à lui, la France s'était ouvert les portes de la finale, où elle avait battu le Brésil 3-0 pour remporter le premier trophée mondial de son histoire. Cette année, c'est encore un défenseur, Samuel Umtiti, qui a fait la décision en demi-finale de Russie 2018. Un signe du destin?