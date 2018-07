BELGIQUE 2 - ANGLETERRE 0 La troisième place pour les Diables rouges

Les Belges peuvent se consoler avec ce résultat historique! Déçue après l'élimination en demi-finale face à la France (0-1), la Belgique a dominé l'Angleterre (2-0) hier à l'occasion de la petite finale de la Coupe du monde 2018.

Cette 3e place représente le meilleur résultat de ce pays dans un Mondial. Dans ce match particulier entre les deux vaincus des demi-finales, les Belges réalisaient une superbe entame avec un mouvement collectif parfait et l'ouverture du score de Meunier sur un centre de Chadli (1-0, 4e). Sûrement déstabilisés par le turn-over effectué par Gareth Southgate, les Anglais éprouvaient des difficultés dans le jeu et semblaient au bord de la rupture sur la moindre accélération des Diables Rouges.

Face aux assauts belges, Pickford devait s'employer en intervenant à deux reprises devant De Bruyne puis Lukaku. Heureusement pour les Three Lions, le rythme chutait par la suite et ils pouvaient enfin calmer le jeu en mettant le pied sur le ballon. A la pause, les Belges ont pris ce match parfaitement en mains face à des Anglais peu inspirés. Au retour des vestiaires, les hommes de Southgate, relancés par les entrées en jeu de Lingard et de Rashford, montraient enfin un autre visage avec une envie plus importante. Mais dans le jeu, ce n'était pas encore ça pour les Anglais, toujours aussi limités offensivement et fébriles sur les contres des joueurs de Roberto Martinez. A force de pousser, l'Angleterre était tout proche de trouver la faille, mais un piqué de Dier était sauvé sur sa ligne par Alderweireld!

En souffrance, la Belgique tenait grâce à un bloc défensif bas et était proche de faire le break sur un contre avec une reprise de Meunier détournée par Pickford. Dans la foulée, Hazard pliait définitivement la partie avec une frappe placée devant le portier anglais (2-0, 82e).

Les Belges obtenaient ainsi une 3e place amplement méritée.