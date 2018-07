CÉRÉMONIE DE CLÔTURE Will Smith tête d'affiche

Après Robbie Williams pour la cérémonie d'ouverture, c'est Will Smith qui assurera le spectacle pour le baisser de rideau de cette Coupe du monde. Le chanteur et acteur, interprète avec le Portoricain Nicky Jam et l'Albanaise Era Istrefi de l'hymne officiel du Mondial, «Live It Up», se produira aujourd'hui à Moscou au stade Loujniki, avant la finale. «Un rêve», a-t-il commenté lors d'une conférence de presse. Sans surprise, le chanteur n'a pas voulu se prononcer sur un favori entre la France et la Croatie mais il a rendu hommage au gardien croate Danijel Subasic pour sa séance de tirs aux buts remportée face à la Russie, «moment le plus mémorable du Mondial» selon lui.

«Le gardien croate s'était blessé. Quand il s'est présenté pour les tirs au but, je me disais: Il n'y a pas moyen qu'il les arrête. Et quand il a arrêté le second tir au but, c'était complètement fou. Ce moment était vraiment fort», a-t-il assuré. A un journaliste brésilien qui lui demandait de juger «en tant qu'acteur» la performance scénique de Neymar, moqué dans le monde entier pour ses simulations, l'acteur, qui chantera lors de la cérémonie de clôture du Mondial, est parti d'un grand éclat de rire avant de déclarer: «Je suis dans ce business depuis beaucoup trop longtemps pour répondre à cette question!». Survolté, celui qui revendique «une relation intéressante avec Neymar» et «beaucoup d'amour pour la sélection brésilienne», a ensuite fait un parallèle avec sa propre carrière d'acteur. «Il a fait un boulot spectaculaire, c'est mon gars! En tant qu'acteur, des fois tu fais A la recherche du bonheur, des fois, Independence Day, et une fois de temps en temps, tu fais Wild Wild West... Quand tu te produis à l'échelle mondiale, il y a de bons jours et il y a de mauvais jours», a encore déclaré l'Américain, faisant rire toute la salle. Comme pour la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture du Mondial 2018 sera modeste. «Nous voulons créer une gigantesque fête pas seulement pour le football, mais pour les gens qui ont créé cette atmosphère saisissante dans toutes les villes, les supporters. C'est pourquoi vous verrez des portraits géants des supporters de différents matchs», a expliqué Felix Mikhaïlov, directeur artistique de la cérémonie.



Ballon d'or

Luka Modric pas préoccupé

Vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid et dépositaire du jeu du club espagnol, Luka Modric s'est montré performant cette saison avec les Merengue. Éblouissant lors de la Coupe du monde avec la Croatie, il a atteint la finale. Il peut également remporter le Ballon d'or pour son incroyable année 2018. Pour autant, Luka Modric ne pense pas du tout à cette récompense dans l'immédiat, comme il l'a expliqué en conférence de presse: «Je l'ai dit, je suis très concentré sur ma sélection. Le Ballon d'or c'est très bien, mais je ne suis pas préoccupé par lui. Je veux que mon équipe gagne la Coupe du monde, le reste n'est pas sous mon contrôle. Les prix individuels ne sont pas une priorité pour moi.»