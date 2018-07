DES STATISTIQUES INTÉRESSANTES La bataille du milieu

C'est au milieu du terrain que s'annonce la plus grande bataille entre les Français et les Croates. Car ce sont là les deux points forts de chaque équipe.

Bien sûr, il y a Perisic et Mandzukic devant, le solide Subasic dans les buts. Mais le vrai point fort de la Croatie, c'est bien le milieu de terrain, avec ses deux maîtres à jouer Luka Modric et Ivan Rakitic, et à un degré moindre, Marcelo Brozovic. Ces trois-là impriment le tempo et affichent une santé rayonnante depuis le début de la compétition, même si Rakitic a avoué, hier, qu'il était malade depuis quelques jours! Il suffisait de voir Luka Modric réaliser quelques accélérations tranchantes face à l'Angleterre, lors de sa troisième prolongation d'affilée, pour se rendre compte de la forme resplendissante du Madrilène. Les stats le prouvent: Modric a disputé 6 matchs, pour un total de 604 minutes et 63 kilomètres parcourus depuis le début de la compétition. 10 tirs et 2 buts au compteur, 443 passes, 47 ballons perdus et 30 récupérés, 10 fautes commises et 9 subies. Des statistiques impressionnantes dont se rapproche Rakitic: 549 minutes jouées, 62,8 km parcourus, 14 tirs pour 1 but, 40 ballons perdus et 32 récupérés, 8 fautes commises et 18 fautes subies! Brozovic est légèrement en retrait puisqu'il a disputé une rencontre de moins (48,4 km, 0 but, 4 tirs, 283 passes, 28 ballons perdus, 19 récupérés, 3 fautes commises, 4 subies). Ce trident-là est particulièrement complémentaire. Brozovic reste plus en retrait, Rakitic percute plus balle au pied que Modric, qui régule et distribue. Le milieu français est donc prévenu, mais si l'on se fie aux mêmes statistiques, il n'a pas à rougir de la comparaison. Commençons par l'immense N'Golo Kanté, qui a couru 62,7 kilomètres depuis le début de la compétition en 540 minutes de jeu. 1 seul tir à son actif, 351 passes et 31 ballons perdus, mais 58 ballons récupérés pour seulement 8 fautes commises (et 4 subies). Kanté s'impose comme le meilleur milieu récupérateur du Mondial, le tout sans empiéter sur l'espace d'expression de Paul Pogba. Ce dernier affiche des statistiques très intéressantes aussi. En 449 minutes de jeu, il a couru 48,5 km, délivré 264 passes, perdu 33 ballons mais en a récupéré 18. Surtout, il a su obtenir de bons coups francs avec 14 fautes subies (pour 12 commises). Pogba se rapproche donc, dans le rayonnement, plus de Rakitic côté croate. On peut penser que Didier Deschamps demandera à Kanté de réduire au maximum le champ d'expression de Modric. Un mot quand même sur Blaise Matuidi, qui, bien qu'exilé côté gauche, vient donner un coup de main parfois salvateur à ses deux compères (4 matchs, 264 minutes jouées, 30,3 kilomètres parcours, 4 tirs, 94 passes, 17 ballons perdus, 19 récupérés, 10 fautes commises, 5 fautes subies). Tout risque de se jouer dans ce secteur du jeu, qu'il faudra probablement dominer pour espérer l'emporter.