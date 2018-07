DIDIER DESCHAMPS "Ecrire une nouvelle histoire"

Vingt ans après le sacre de 1998 où il était capitaine de l'équipe de France, Didier Deschamps s'est qualifié pour la finale du Mondial-2018 pour «écrire une nouvelle histoire». «C'est différent, je ne suis pas dans le même rôle. Voir les visages de mes joueurs, le regard, oui, je suis content pour eux. Je ne vais pas vous cacher que je suis très content aussi, pour ma famille, mes proches. C'est la fierté d'être là, d'avoir atteint cette finale [...] J'ai un rôle important avec mon staff, mais ce sont les joueurs les acteurs. Ce n'est que du bonheur de les voir grandir, vite. La qualité est là. Mais voilà: ne rien lâcher, ne jamais rien lâcher», a déclaré DD. Il affirme ne rien dire à ses joueurs concernant son histoire et son sacre en 1998. «Cette année là, certains n'étaient pas nés. Ils n'ont vu que des images. Je suis avec eux pour écrire une nouvelle histoire, la plus belle possible. Je suis fier de ce qui s'est passé il y a vingt ans, mais le plus important est aujourd'hui et demain», a conclu un technicien bien conscient de la difficulté de sa mission aujourd'hui.